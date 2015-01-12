رولينگ با حمايت از مسلمانان مرداك را به چالش كشيد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سي‌ان‌ان، اين نويسنده مشهور، روپرت مرداك غول رسانه‌اي را براي اين كه مسلمانان را به باد سرزنش گرفته بود و اعلام كرده بود آنها بايد مسئوليت حمله هفته پيش به فرانسه را بپذيرند، به باد نقد گرفت.

رولينگ كه يكي از مشهورترين چهره‌هايي است كه خود شاكي مرداك است، از نظر منطقي او را به چالش كشيد.

مرداك رييس «نيوز كروپ» روز جمعه با مجموعه‌اي از توييت هايي كه منتشر كرده بود، از اسلام و جهادگراها سخن گفته بود و اين گفته ها را با توييتي شروع كرده بود كه در آن مي گفت: ممكن است بيشتر مسلمانان صلح دوست باشند، اما تا وقتي سرطان تروريسم تندروها وجود دارد، همه مسلمانان بايد مسئول آن باشند. وي در توييت بعدي‌اش نوشت: خطر بزرگ تندروها همه جا هست از فيليپين تا آفريقا تا اروپا و آمريكا و نمي توان اين را منكر شد و با مصلحت انديشي سياسي آن را كتمان كرد.

اما رولينگ با به كار گرفتن همين منطق درباره مسيحيان، به مرداك پاسخ داده است. او نوشت: من مسيحي به دنيا آمده‌ام و اگر قرار بود من مسئول رفتار روپرت مرداك مي‌بودم، من خودم دست از دين مي‌شستم.

وي افزوده است: اگر اكثريت مسلمانان مسئول رفتار اندك افراد تندرو هستند، بنابراين استنطاق قرون وسطايي هم بايد گناه من مي بود، و همينطور همه خشونتي كه تندروهاي مسيحي انجام مي‌دهند. و البته مسئوليت رفتارهاي جيم بكر.

رولينگ اشاره به جيم بكر همان كشيش تلويزيوني دارد كه در پيام سال نوي خود حملاتي تلخ به مسلمانان كرد و ادعا كرد خدواند بر او عيان ساخته كه ارتش آمريكا ديگر هرگز برنده جنگ ديگري نخواهد بود.

رولينگ همچنين اعلام كرده كه در حملات خشونت بار اخير مسلمانان هشت برابر غيرمسلمانان كشته شده اند و در عين حال از رفتار لاسانا بتيلي كارمند مسلماني كه در پاريس مشتريان يهودي را از برابر مرد مسلح تروريست دور كرد و آنها را در سردخانه محفوظ نگاه داشت، تجليل كرد.

رولينگ نوشت: رفتار او به ما نشان مي دهد كه معناي انسانيت چيست.

روپرت مرداك دو سال پيش به خاطر استفاده از شنود مكالمات شمار زيادي از چهره‌هاي مشهور و عادي توسط روزنامه اش، زير سوال رفت و سرانجام مجبور به تعطيل كردن «نيوز آو ورلد» شد. در آن زمان رولينگ يكي از چهره‌هايي بود كه براي اين شنود غيرقانوني و تعدي به حقوق ديگران از او شكايت كرده بود.