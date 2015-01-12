ليام نسون رقبای پرقدرت را كنار زد/ فروش خوب یک درام سیاسی

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت آي.ام.دي بي، باكس آفيس آمريكا در اين آخر هفته دچار تغييرات قابل توجهي شده است.
1. «ربوده شده 3»
سومین و آخرین قسمت از مجموعه فیلمهای «ربوده شده» در اولین هفته حضورش در باکسآفیس آمریکا با فروش 40.4 میلیون دلار در رتبه اول جای گرفت.
این فیلم بار دیگر توسط لوک بسون با همکاری رابرت مارک کامن نوشته شده و الیویه مگاتون مسئولیت کارگردانی آن را بر عهده داشته است. لیام نیسون دوباره در نقش برایان میلز مامور مخفی سابق دولت حاضر میشود که این بار نباید کسی که دخترش را دزدیده پیدا کند، بلکه کسی همسر سابقش را به قتل رسانده و برای او پاپوش دوخته است، بنابراین او باید در حین فرار از دست سیآیای، افبیآی و نیروهای پلیس قاتل همسرش را نیز پیدا کند و بیگناهیاش را ثابت کند.
2. «سلما»
فیلم «سلما» به کارگردانی آوا دوورنی در سومین هفته حضورش در باکسآفیس با فروش آخر هفته 11.2 میلیون دلار به مجموع 13.5 میلیون دلار رسید و در رتبه دوم جای گرفت.
این فیلم به نویسندگی پل وِب داستان حقیقی فراموشنشدنی سه ماه در سال 1965 را تعریف میکند که طی آن دکتر مارتین لوترکینگ جونیور کمپینی بسیار خطرناک برای به دست آوردن حقوق مساوی رایدهی در مقابله با معترضان خشن را رهبری کرد. راهپیمایی حماسی او و همراهانش از شهر سلما به مونتگومری در نهایت باعث شد تا رییسجمهور جانسون لایحه حقوق رایدهی را در سال 1965 امضا کند که یکی از مهمترین پیروزیهای جنبش حقوق مردمی بود.
در این فیلم که با بودجه 20 میلیون دلاری ساخته شده است دیوید اویلوو نقش لوترکینگ را ایفا میکند.
3. «درون جنگل»
برداشت مدرن و تركيبي از چند داستان افسانهای برادران گریم به کارگردانی راب مارشال در سومین هفته حضور خود در باکسآفیس رتبه سوم را به خود اختصاص داد.
این فیلم با فروش آخر هفته 9.75 میلیون دلار به میزان فروش کل 105 میلیون دلار دست پیدا کرد. در این فیلم موزیکال داستانهای سیندرلا، شنل قرمزی و جک و لوبیای سحرآمیز همه در قالب داستان زندگی یک نانوا و همسرش که توسط یک ساحره طلسم میشوند تا بچهدار نشوند، با هم درمیآمیزند. در این فیلم که با بودجه تقریبی 50 میلیون دلاری ساخته شده است آنا کندریک نقش سیندرلا، جیمز کوردن نقش نانوا، امیلی بلانت نقش همسرش و لیلا کراوفورد نقش شنل قرمزی را بازی میکنند. مریل استریپ هم ساحره بدجنسی است که دهکده را طلسم کرده است. جیمز لاپین مسئولیت نویسندگی فیلمنامه این فیلم را بر عهده داشته است.
4. «هابیت: نبرد پنج لشکر»
سومین و آخرین فیلم از مجموعه فیلمهای «هابیت» به کارگردانی پیتر جکسون به فروش خوب خود ادامه میدهد و این هفته هم در چهارمین هفته حضور خود در باکس آفیس موفق به کسب 9.44 میلیون دلار شد و فروش کلیاش را به 237 میلیون دلار رساند.
این فیلم که با بودجه تقریبی 250 میلیون دلار ساخته شده است به احتمال زیاد آخرین فیلمی خواهد بود که داستانهای میدل ارت يا دوران زمين ميانه را تعریف میکند؛ بیلبو و همراهانش برای حفاظت از لونلی مانتن و جلوگیری از افتادن آن به دست تاریکی در حال رشد، مجبور به مبارزه با گروهی از رقبای مختلف میشوند.
5. «شکسته نشده»
این فیلم درام جنگ جهانی دوم نیز در سومین هفته حضور خود در باکسآفیس با فروش 8.37 میلیون دلاری در رتبه پنجم جای گرفت. فروش کل این فیلم در ایالات متحده تا به حال به 102 میلیون دلار رسیده است.
آنجلینا جولی این فیلم را با بودجه تقریبی 65 میلیون دلار کارگردانی کرده و برادران کوئن نیز مسئولیت نوشتن فیلمنامه آن را بر عهده داشتهاند. «شکسته نشده» داستان ورود لویس زامپرینی قهرمان المپیک به جنگ جهانی را تعریف میکند. بعد از سقوط هواپیمایش در اقیانوس آرام او به همراه چند نفر دیگر روزها روی آبهای آزاد شناور بود تا بالاخره توسط نظامیان ژاپنی دستگیر و به کمپ زندانیان فرستاده شد.
