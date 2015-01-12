۲۲ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۲۰

روزبه نعمت‌اللهی «مرگ فروشنده» را دید/ آماده‌شدن برای کنسرت

نمایش «مرگ فروشنده» به کارگردانی نادر برهانی مرند یکشنبه 21 دی ماه میزبان تعدادی از هنرمندان سینما، تئاتر و موسیقی بود.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر عالمی مدرس سینما، جوادپیشگر نویسنده و کارگردان تئاتر، روزبه رایگا و روزبه نعمت اللهی خواننده موسیقی پاپ از جمله هنرمندانی بودند که یکشنبه شب 21 دی ماه با حضور در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر از نمایش « مرگ فروشنده» به کارگردانی نادربرهانی مرند دیدن کردند.

روزبه نعمت اللهی بعد از پایان اجرای نمایش ضمن تقدیر از به صحنه یک اثر نمایشی با کیفیت در تالار اصلی  درباره تازه ترین فعالیت های موسیقایی خود توضیح داد: هشتم بهمن ماه امسال کنسرت متفاوتی را در سالن میلاد نمایشگاه میلاد برگزار خواهم کرد که این کنسرت نیز نسبت به اجراهای این چند ساله اخیرم کار متفاوتی خواهد بود.

نمایش «مرگ فروشنده» نوشته آرتور میلر و کارگردانی نادربرهانی مرند تا پایان دی ماه هر روز غیر از شنبه ها ساعت 19:30 در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر میزبان علاقه مندان موسیقی است.

علیرضا سعیدی

