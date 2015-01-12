خونی که رنگین تر بود

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: هر چند مجله شارلی ابدو در گذشته با درج کاریکاتورهائی علیه مقدسات مسلمین احساسات یک ونیم میلیارد مسلمان را جریحه دار کرد اما دولت فرانسه این امر را در چارچوب آزادی بیان در جمهوری فرانسه تلقی کرد.

حمله اخیر مردان مسلح به مرکز این مجله در پی درج یک کاریکاتور از ابوبکر البغدادی رهبر گروهک تروریستی داعش صورت گرفت.

در تجزیه و تحلیل این پدیده تروریسم جهانی دو موضوع مهم باید مورد توجه تحلیلگران قرار گیرد که هر دو موضوع بی ارتباط با حادثه اخیر پاریس نیست.

نخستین موضوع به پدیده تروریسم جهانی باز می گردد که این پدیده بخشی از صنعت سیاسی غرب برای نا امن کردن خاورمیانه و ایجاد تقابل میان ملتهای شرق است.

چه کسی می تواند ادعا کند که القاعده، جبهه النصره، طالبان، داعش و بو کو حرام دست پرورده آمریکا، غرب و رژیم صهیونیستی نیستند؟ آیا غیر از این است که این گروهک های تروریستی توسط غرب شکل گرفته اند تا همیشه منطقه خاورمیانه کانون بحران باقی بماند؟

حوادث اخیر لبنان، سوریه و عراق ثابت کرد که آمریکا و اتحادیه اروپا بازی کثیفی را برای برهم زدن ثبات منطقه با هدفهای کاملا استراتژیک آغاز کرده اند.

درطول ۴ ماهی که از شکل گیری ائتلاف جهانی علیه داعش به رهبری امریکا می گذرد نه تنها هیچگونه تغییری در وضعیت میدانی منطقه بوجود نیامده، بلکه داعش با دریافت کمک های تسلیحاتی پیشرفته از آمریکا حوزه جغرافیائی خود را در منطقه گشترش داد.

بر اساس مدارک موجود آمریکا چهار محموله تسلیحاتی را در کوبانی سوریه و موصل و صلاح الدین عراق از طریق هوا در اختیار گروهک داعش قرار داده است.

زمانی که نیروهای مردمی و پیشمرگه های کرد عراق در حال شکست دادن داعش در حومه شهر کوبانی در سوریه بودند، امریکا یک محموله سلاح برای داعش ارسال کرد و به این ترتیب شهر کوبانی همچنان عرصه تاخت وتاز این گروهک باقی ماند.

در موصل و صلاح الدین نیز طی هفته های اخیر آثار شکست در میان گروهک داعش آشکار شد اما در میان تعجب فرماندهان ارتش و نیروهای مردمی عراق، آمریکا سه محموله سلاح از هوا برای این گروهک تروریستی پرتاب کرد.

اما سوالی که اکنون مطرح است این است که چه اهدافی پشت سر سازماندهی گروهک های تروریستی آنهم با شاکله و هویت به اصطلاح اسلامی وجود دارد؟

هدف از حمله گروهک های تروریستی به مجله شارلی ابدو که در یک منطقه بشدت امنیتی در پاریس واقع است چیست؟

شایدت صور این امر که حمله مردان مسلح به مجله شارلی ابدو با هدایت دولت فرانسه صورت گرفته، کاملا غیر منصفانه به نظر می رسد اما قطعا با مدیریت غیر مستقیم دستگاه های امنیتی هوشیار فرانسه انجام شده است.

شکل گیری مجموعه های تروریستی بدون هیچگونه تردیدی صرفا برای ارائه یک چهره مخدوش از اسلام است تا در پرتو آن افکار عمومی غرب آماده پذیرش یک طرح کاملا استراتژیک از سوی اتحادیه اروپا باشد.

طی ماه های اخیر بارها دولتمردان کشورهای اروپائی نسبت به برابری جمعیت مسلمانان مقیم اروپا با جمعیت مسیحیان ابراز نگرانی کرده اند وحتی یکی از سیاسیون فرانسه پیش بینی کرد که در سال ۲۰۲۲ نخستین رئیس جمهوری مسلمان وارد کاخ الیزه فرانسه شود.

این هشدارها در میان دولتمردان اتحادیه اروپا جدی گرفته شده ولذا برای اخراج مسلمانان مقیم کشورهای اتحادیه اروپا نیاز به آماده سازی افکار عمومی دارد.

لذا طی سالهای آینده اتحادیه اروپا طرحی را تصویب خواهد کرد که مسلمانان به دو حوزه مسلمان "بد" و مسلمان"خوب" تقسیم بندی شوند ومسلمانان بد نوعا کسانی خواهند بود که به گروهک های تروریستی وابسته هستند.

بنابر این موج اخراج مسلمانان از کشورهای اروپائی طی یک دهه آینده آغاز می شود واین امربه مفهوم ایجاد یک چالش جدیدی برای کشورهای شرق خواهد بود که با مهاجرت معکوس شهروندان خود از غرب به شرق مواجه خواهند شد.

موضوع دیگری که طی روزهای اخیر روی داد حضور رهبران ونمایندگان ۵۰ کشور مختلف جهان در راهپیمائی همبستگی با ملت فرانسه بود.

از اتفاقات دردناکی که رخداد و توهین به شعور ملتهای مسلمان تلقی می شود شرکت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در راهپیمائی ضد تروریستی پاریس بود.

چه کسی باور ندارد که نتانیاهو جنایتکار ترین شخصیت تاریخ است زیرا دست وی به خون هزاران زن وکودک فلسطینی آغشته است اما ظاهرا در تعریف سیاسی جهان غرب، خون ملت مسلمان فلسطین مباح تلقی می شود

این امر نشان می دهد رهبران کشورهای شرکت کننده در راهپیمائی ۳ میلیون نفری پاریس، خون ۱۲ شهروند پاریسی را رنگین تر از خون میلیونها مسلمانی می دانند که طی سالهای اخیر در سوریه، بحرین، عربستان، یمن، عراق، لبنان، غزه و افغانستان بر زمین ریخته شد.

مساله دیگری که وجود دارد این است که امریکا و غرب متاسفانه تعبیر دوگانه ای از تروریسم دارد، زیرا تروریسمی که در خدمت اهداف آمریکا و غرب باشد حلال و تروریسمی که با منافع غرب در تعارض باشد حرام تلقی می شود.

چگونه است که تا کنون بیش از ۲۰۰ هزار نفر در سوریه توسط گروهک های تروریستی داعش وجبهه النصره قربانی شده اند اما هیچ صدائی از شرق وغرب برای محکوم کردن جنایات تروریستها بلند نشد. دآیا خون ۱۲ شهروند پاریسی رنگین تر از خون میلیونها مسلمان است که در شرق به زمین ریخته می شود؟

آیا مردم سوریه، افغانستان، عراق، لبنان، عربستان، یمن، بحرین بشر نیستند وتنها غربیها انسان هستند؟ چرا رهبران "جمهوری فرانسه" که این کشور را مهد دموکراسی جهان می دانند جنایتکارترین گروهک تروریستی مانند منافقین را مورد حمایت قرار می دهند.

آیا خون ۱۲ فرانسوی از خون ۱۷ هزار ایرانی بیگناه که توسط گروهک تروریستی منافقین در طول ۳ دهه گذشته بر زمین ریخته شده رنگین تر است؟

بنابراین تا زمانی که غرب منصفانه با پدیده تروریسم برخورد نکند و تا زمانی که گروهک های تروریستی در پاریس، لندن، برلین و لاهه آزادانه علیه کشورهای مستقل جهان فعالیت می کنند هیچگونه امنیتی برای غرب درآینده متصور نیست.

حسن هانی زاده