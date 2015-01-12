به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «سامانتا پاور» نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد با تأکید بر اینکه هنوز امکان دستیابی به توافق هسته ای هست، تصویب تحریم جدید علیه ایران توسط کنگره این کشور را مورد انتقاد قرار داد.

وی گفت: اعمال تحریم جدید علیه ایران دورنمای توافق هسته ای با ایران را تخریب خواهد کرد و نهایتا به جای منزوی کردن ایران موجب انزوای واشنگتن خواهد شد.

پاور که در همایشی در دانشگاه لویزیانا سخن می گفت تصریح کرد: برخی از نمایندگان کنگره فکر می کنند که موثرترین راه برای وادار کردن ایران به پایان دادن به برنامه هسته ایش اعمال دور جدیدی از تحریم ها است.

وی در ادامه گفت: ما در دولت بر این باور هستیم که افزایش تحریم ها می تواند بطور مخربی دورنمای دستیابی ما به هدف مشترک را تخریب کند.