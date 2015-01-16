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۲۶ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۲۶

معاون میراث فرهنگی کشور:

برگزاری کنسرت در تخت جمشید، باغ ارم و پاسارگاد مجوز ندارد

برگزاری کنسرت در تخت جمشید، باغ ارم و پاسارگاد مجوز ندارد

مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد از مجوز برگزاری کنسرت در تخت جمشید، باغ ارم و پاسارگاد تا سال آینده خبر داده بود این در حالی است که معاون میراث فرهنگی کشور از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرد.

محمد حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی کشور درباره ارائه مجوز برگزاری کنسرت در تخت جمشید، باغ ارم و پاسارگاد به خبرنگار مهر گفت: از این موضوع هیچ اطلاعی ندارم. برگزاری هر کنسرت و اجرای برنامه‌ای باید با مجوز سازمان میراث فرهنگی انجام شود اما این سازمان در صورتی مجوز برگزاری کنسرت و برنامه‌های مختلف را در بناهای تاریخی خواهد داد که با شرایط موجود بناها مطابقت داشته باشد. بستگی به مکان و افراد و فاصله از بنا دارد.

وی افزود: در تخت جمشید یا بناهای دیگر اجازه نمی دهیم که هر موقع خواستند کنسرت برگزار کنند بلکه اعلام می کنیم که باید فاصله از بنا را حفظ کرده و شرایط را در نظر بگیرند.

هر از گاهی برخی از اهالی موسیقی از برگزاری کنسرت در اماکن تاریخی خبر می دهند. مانند پیروز ارجمند، مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد که اعلام کرده بود تا سال آینده مجوز برگزاری کنسرت در سه مجموعه تاریخی باغ ارم، تخت جمشید و پاسارگاد داده خواهد شد. همچنین در عمارت مسعودیه نیز که به عنوان یک بنای تاریخی نفیس یاد می شود، جشنواره ای یک هفته ای با موضوع موسیقی برگزار شده بود ولی سازمان میراث فرهنگی نسبت به برگزاری کنسرت های این جشنواره اعتراضی نکرد.

کد مطلب 2463783
فاطمه کریمی

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