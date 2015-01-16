برگزاری کنسرت در تخت جمشید، باغ ارم و پاسارگاد مجوز ندارد

محمد حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی کشور درباره ارائه مجوز برگزاری کنسرت در تخت جمشید، باغ ارم و پاسارگاد به خبرنگار مهر گفت: از این موضوع هیچ اطلاعی ندارم. برگزاری هر کنسرت و اجرای برنامه‌ای باید با مجوز سازمان میراث فرهنگی انجام شود اما این سازمان در صورتی مجوز برگزاری کنسرت و برنامه‌های مختلف را در بناهای تاریخی خواهد داد که با شرایط موجود بناها مطابقت داشته باشد. بستگی به مکان و افراد و فاصله از بنا دارد.

وی افزود: در تخت جمشید یا بناهای دیگر اجازه نمی دهیم که هر موقع خواستند کنسرت برگزار کنند بلکه اعلام می کنیم که باید فاصله از بنا را حفظ کرده و شرایط را در نظر بگیرند.

هر از گاهی برخی از اهالی موسیقی از برگزاری کنسرت در اماکن تاریخی خبر می دهند. مانند پیروز ارجمند، مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد که اعلام کرده بود تا سال آینده مجوز برگزاری کنسرت در سه مجموعه تاریخی باغ ارم، تخت جمشید و پاسارگاد داده خواهد شد. همچنین در عمارت مسعودیه نیز که به عنوان یک بنای تاریخی نفیس یاد می شود، جشنواره ای یک هفته ای با موضوع موسیقی برگزار شده بود ولی سازمان میراث فرهنگی نسبت به برگزاری کنسرت های این جشنواره اعتراضی نکرد.