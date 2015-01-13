عدم وجود زمینه های سرمایه گذاری در زنجان باعث ایجاد باغ شهرها شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن مظفری ظهر سه شنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال و منابع طبیعی با اشاره به اینکه اراضی سرمایه ملی جامعه هستند، افزود: متاسفانه کارهایی در این اراضی صورت می گیرد که باعث از بین رفتن سرمایه های ملی می شود.

وی اظهار داشت: رسالت این شورا حفظ بیت المال است و باید دست به دست هم بدهیم و مانع تخریب و از بین رفت سرمایه های ملی در جامعه باشیم.

حجت الاسلام مظفری با بیان اینکه در استان زنجان 50 باغ شهر وجود دارد افزود: میانگین این باغ شهرها 100 هکتار است و باید بر این امر اذعان داشت که 5 هزار هکتار از اراضی ملی به سمت باغ شهر رفته است و این اصلا خوب نیست.

دادستان انقلاب زنجان با بیان اینکه در صورتی که در آینده در این باغشهرها تخلف، فساد و قتلی رخ دهد، چه کسی پاسخ گو خواهد بود؟ گفت: در قانون هدف از احداث باغشهرها ایجاد کانون هایی سرزنده و با نشاط برای عموم مردم بود، اما تاکنون بیش از 50 باغشهر در این استان احداث شده است.

وی افزود: از هر هکتار 20 تن محصول تولید می شود بنابراین با گرایش اراضی ملی به باغ شهرها کاربری کشاورزی ازبین می رود چرا که زمینها قطعه بندی می شوند و عملکرد و خدمات کیفی لازم را ندارد.

دادستان انقلاب زنجان یاد آورشد: متاسفانه مشکل دیگری که داریم این است که مجوز گلخانه در استان صادر شده و برای آبیاری آن حداقل یک لیتر الی 5 لیتر در ثانیه آب نیاز است و برای این امر 100 هکتار زمین اختصاص یافته که وضعیت این گلخانه ها مشخص نیست.

حجت الاسلام مظفری افزود: عضویت یک نفر از مسئولین استانی در شرکتهای تعاونی کل جامعه را زیر سوال می برد بنابراین اول از خودمان شروع کنیم.

وی با اشاره به اینکه آب ذخیره برای نسل آینده است تصریح کرد: امروز ما مشکل جدی آب را داریم و باید علت یابی کنیم که علت چه بوده است که استان زنجان که در بین استانهای کشور از متوسط پایین است بیشترین باغ شهرها را دارد.

دادستان انقلاب زنجان گفت: بهترین زمینها برای باغ شهرها می دهند و دید در این باغ شهرها فقط دید اقتصادی و تجارتی است.

حجت الاسلام مظفری با بیان اینکه در موردی دیگر نیز شخصی به بهانه پرورش گل و گیاه قصد تصرف 200 هکتار از اراضی ملی را داشت که دستگاه قضایی بار دیگر مانع آن شد، افزود: مورد دیگری که هم باعث ایجاد نگرانی شده است بحث واحدهای تولید گیاهان دارویی است که تاکنون داروی گیاهی تولید نکردند و در حال حاضر به دنبال لغو مجوز این واحدها هستیم.

وی ابراز کرد: برخی افراد با سوء استفاده از نام دستگاههای دولتی فعالیت های خلاف قانون انجام می دهند و اقدام به ایجاد باغشهرها می کنند.

دادستان انقلاب زنجان گفت: مقرر شده بود در هر استانی یک باغستان برای ایجاد شادی و نشاط مردم ایجاد شود ولی امروز در استان زنجان 50 باغستان وجود دارد و اگر امروز جلوی اینها گرفته نشود زنجان به وضعیت مناطق اطراف کرج و تهران تبدیل خواهد شد.