به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، فیلم «کسری بزرگ» که در کمپانی پلن بی متعلق به برد پیت و کمپانی پارامونت ساخته می‌شود، اقتباسی از کتاب پرفروش مایکل لوییس خواهد بود.

این سه بازیگر مطرح هر چند در مراحل مختلف گفتگو برای بازی در این فیلم هستند، اما به نظر می رسد بشود به زودی آنها را با هم در برابر دوربین دید.

این فیلم درباره بحران بزرگ اقتصادی جهان در دهه اول هزاره جدید است.

در حالی که برد پیت به عنوان یکی از تهیه کنندگان پشت این فیلم ایستاده است، قصد دارد تا آن را بر مبنای فیلمنامه ای به قلم آدام مک کی بسازد. انتظار می رود خود مک کی کارگردان این فیلم نیز باشد؛ با این حال هنوز نامی از کارگردان برده نشده است.

برد پیت پیش از این اثر دیگری از لوییس یعنی«مانیبال» را راهی پرده بزرگ کرده بود.

با این حال و در صورت موافقت کریستین بیل، این فیلم پروژه بعدی این بازیگر برنده اسکار نخواهد بود. او از بازی در نقش استیو جابز برای کمپانی سونی کناره گیری کرد و بعد این پروژه به دست یونیورسال افتاد. او اکنون با فیلم «مهاجرت» در فیلمی از ریدلی اسکات در سینماها حضور دارد.

کتاب «بزرگ کوتاه: در روز قیامت ماشین» کتابی غیرداستانی است که در سال ۲۰۱۱ منتشر شد و از داستان واقعی رکود بزرگ در بازار می گوید.