احیای واحدهای صنعتی کردستان باید به بازگشت کارگران به تولید منجر شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی صبح شنبه در دیدار با معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: بخشی از واحدهای تولیدی استان به دلیل مشکلات مختلف از چرخه فعالیت خارج شده‌اند و ادامه این وضعیت، هم سرمایه‌های انجام‌شده را بلااستفاده گذاشته و هم معیشت نیروهای شاغل در این مجموعه‌ها را تحت تأثیر قرار داده است.

وی با اشاره به بررسی میدانی وضعیت برخی کارگاه‌ها و واحدهای صنعتی کردستان افزود: در جریان این بازدیدها، مشکلات تعدادی از واحدهای تولیدی از نزدیک بررسی و مستندات مربوط به مسائل و موانع آنها برای پیگیری در اختیار مسئولان قرار گرفته است.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به وضعیت مجموعه الماس غرب عنوان کرد: این واحد به دنبال مشکلات ایجادشده عملاً از چرخه تولید خارج شده و نیروهای متخصص آن نیز ناچار به استفاده از بیمه بیکاری شده‌اند.

پورذهبی ادامه داد: برای راه‌اندازی دوباره چنین واحدهایی، سرمایه‌گذاری قابل توجهی انجام شده و تداوم تعطیلی آنها به معنای هدررفت ظرفیت‌های اقتصادی، افزایش بیکاری و دشوارتر شدن شرایط زندگی خانواده‌های کارگری است.

وی خواستار توجه ویژه مسئولان ملی به مسائل واحدهای تولیدی کردستان شد و گفت: تأمین مواد اولیه، رفع موانع موجود و اتخاذ تصمیم‌های فوری می‌تواند مسیر بازگشت واحدهای تعطیل یا نیمه‌فعال به مدار تولید را هموار کند و زمینه اشتغال دوباره کارگران را فراهم آورد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط معیشتی جامعه کارگری اشاره کرد و افزود: کارگران استان با وجود نقش مهمی که در چرخه تولید و اقتصاد دارند، در برابر نوسانات اقتصادی آسیب‌پذیرتر هستند و باید حمایت‌های مؤثرتری از این قشر صورت گیرد.

پورذهبی با اشاره به برخی حمایت‌های معیشتی اظهار کرد: کمک‌هزینه‌های فعلی با توجه به شرایط اقتصادی و همچنین بالا بودن بعد خانوار بسیاری از کارگران، پاسخگوی نیازهای زندگی آنان نیست و بازنگری در این حمایت‌ها نیازمند توجه در سطح ملی است.

وی ابراز امیدواری کرد سفر و حضور مسئولان کشوری در کردستان به تصمیم‌های عملی برای حل مسائل استان منجر شود و پیگیری گزارش‌ها و مستندات ارائه‌شده، زمینه گشایش در مشکلات معیشتی کارگران و فعال شدن دوباره واحدهای تولیدی را فراهم کند.