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۲۴ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۵۳

ثبت نام در جشنواره ملی فناوری اطلاعات آغاز شد

ثبت نام در جشنواره ملی فناوری اطلاعات آغاز شد

ثبت نام شرکت در پنجمین جشنواره ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط وزارت ارتباطات در اردیبهشت ماه سال 94 همزمان با روز جهانی ارتباطات برگزار می شود.

در جشنواره پنجم، 7 محور اصلی شبکه های ارتباطی و فناوری اطلاعات، دولت الکترونیکی، ارائه محتوا و خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات، توسعه خدمات روستایی و مناطق محروم ، پژوهش، نوآوری، صنعت و تجاری سازی، اطلاع رسانی و رسانه های نوین و توسعه خدمات پستی در کشور درنظر گرفته شده است.

متقاضیان برای شرکت در پنجمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی WWW.FESTFAVA.IR اقدام به ثبت نام کنند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: در جهت ارتقا سطح کیفی این جشنواره،تسهیلات ویژه ای برای برگزیدگان درنظرگرفته شده است به نحوی که پنجمین جشنواره فاوا در نظر دارد از برگزیدگان با اعطای تسهیلات وام، تخصیص فضا و حمایت در نمایشگاههای تخصصی، تخصیص امتیاز ویژه در ارزیابی شرکت های دانش بنیان و نیز اعطای جوایز تقدیر و تشکر کند.

این وزارتخانه اعلام کرده که قصد دارد این جشنواره ملی را ارتقا داده و در آینده نزدیک آن را به یک جشنواره بین المللی تبدیل کند.

کد مطلب 2465077

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