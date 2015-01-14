اجساد دو دانشجوی غرق شده در دریاچه شورابیل پیدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل شامگاه چهارشنبه در حاشیه عملیات امداد و نجات گفت: نزدیک هفت دانشجو برای گرفتن عکس یادگاری بر روی سطح یخ بسته دریاچه شورابیل می روند.

بهرام غیبی تصریح کرد: به دلیل اینکه قطر یخ سطح دریاچه نازک بوده است یخ ترک برداشته دو دانشجوی دختر و یک دانشجوی پسر به داخل آب فرو می روند.

وی افزود: دانشجوی پسر می تواند خود را از آب بیرون بکشد و در نتیجه نجات می یابد، اما دو دانشجوی دختر بر اثر دمای پایین آب و ناتوانی در خروج از آن غرق می شوند.

به گفته مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان یکی از این دو دانشجو ساکن شهرستان پارس آباد و دیگری ساکن مراغه است.

وی با بیان اینکه اجساد تحویل پزشکی قانونی شده است، اضافه کرد: عملیات اصلی امداد و نجات توسط سازمان آتش نشانی شهرداری انجام شد و هلال احمر در امر امداد رسانی مشارکت داشت.

در عین حال شهردار اردبیل با بیان اینکه نزدیک به ۱۰ نفر دانشجو برای عکس یادگاری به روی سطح یخ زده دریاچه رفته بودند، در خصوص این حادثه گفت: تمامی دانشجویان به طریقی خود را از آب بیرون می کشند اما دو دختر غرق شده نمی توانند.

صدف بدری تصریح کرد: این دو دانشجو در حالی که دست در دست هم داشتند به داخل آب فرو می روند و نمی توانند خود را بیرون بکشند.

وی افزود: غرق شدن این دانشجو درست در کناره دریاچه و در ۱۰ متری لبه دریاچه است.

در عین حال به گفته شاهدان ماجرا بعد از غرق شدن دو دختر دانشجو تعدادی از دانشجویان اقدام به نجات این دو غرق شده می کنند.

علی محمدی در این خصوص گفت: با وجود اینکه طنابی به منظور نجات غرق شدگان رها می شود اما به دلیل سرمای شدید و یخ زدن انگشتان دست این دو دختر نمی توانند از طناب استفاده کنند.

وی تاکید دارد که کوشش های دیگر برای نجات جان غرق شدگان نتیجه بخش نبوده و در نهایت با حضور نیروهای امدادی اجساد از اعماق دریاچه بیرون کشیده می شود.

رئیس شورای شهر اردبیل معتقد است حوادث نظیر این به دلیل بی توجهی شهروندان به تابلوهای هشدار اطراف دریاچه است.

ذکی الله خوشبخت تصریح کرد: در صورتی که به علائم هشدار دهنده و تابلو ها توجه شود وقوع چنین اتفاقاتی محدود خواهد شد.