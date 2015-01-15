امیرکبیر فارغ التحصیل بیکار ندارد/ پیدا کردن شغل در ۷۲ساعت

به گزارش خبرنگار مهر، صراف شیرازی در مراسم فارغ التحصیلی ۵۰۰ دانشجوی مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا این دانشگاه با اشاره به جایگاه دانشگاه امیرکبیر گفت: دانشگاه صنعتی امیر کبیر زیر ساخت کشور به عنوان تربیت کننده مهندسین کارآمد در حوزه زمین، هوا و دریا است که در علوم و تکنولوژی کشور حاکمیت دارد.

وی افزود: همه پیشرفت های صنعتی کشور مدیون توانمندی فارغ التحصیلان همه دانشگاه های صنعتی کشور به ویژه دانشگاه صنعتی امیر کبیر است که ملقب به دانشگاه مادر صنعتی کشور است.

معاون دانشجویی دانشگاه امیر کبیر اظهار داشت: این دانشگاه بالغ بر ۳۵ هزار فارغ التحصیل تحویل جامعه داده و در المپیادهای ۳ مرحله ای کشور که در سال ۱۳۹۳ برگزار شد که دانشگاه های صنعتی دیگری مجری آن بودند و وزارت علوم مسئول برگزاری آن بود، رتبه های اول تا سوم به دانشگاه امیر کبیر تعلق گرفت.

پیدا کردن شغل در ۷۲ ساعت

صراف خطاب به پدر و مادرهای حاضر در این جشن که نگران شغل فرزندانشان هستند، گفت: ما یک نفر فارغ التحصیل بیکار در کل کشور نداریم و اگر کسی از فردا می خواست در بازار کار وارد شود من به عنوان دبیر جامعه فارغ التحصیلان پر افتخار دانشگاه امیر کبیر اعلام می کنم هر کسی جویای کار است و همت دارد اگر کاری درخور شان خود پیدا نکرد به من مراجعه کند تا ظرف ۷۲ ساعت در بهترین شغل کشوری مشغول به کار شود.

وی افزود: من قبل از اینکه معاون دانشگاه باشم به مدت یکسال رئیس دانشکده برق دانشگاه بودم که به گفته همه دوستان و رقیبان رتبه اول دانشکده های سراسر کشور که هیچ، رتبه اول برق خاورمیانه را دارا است و بسیاری از صنایع نظامی و غیر نظامی از ماه ها قبل اعلامیه می دادند که ما ۱۰ فارغ التحصبل می خواهیم و ما جستجو می کردیم و هیچ فردی را پیدا نمی کردیم که با این آیتم ها حاضر شود به مشغول به کار شود، چراکه همه آنها هنوز فارغ التحصیل نشده کار پیدا کرده بودند.

معاون دانشجویی دانشگاه امیر کبیر افزود: افرادی که می گویند کار نیست فارغ التحصیل هتل آپارتمانهایی هستند که خارج از دانشگاه به اسم دانشگاه درست کرده اند و مدرک صادر می کنند، دانشگاه صنعتی امیر کبیر گرداننده صنعت کشور است و فارغ التحصیل بیکار در مورد پلی تکنیک معنا ندارد. دورد می فرستم به سردار سازندگی ایران که امیرکبیر است.

صراف با بیان اینکه فارغ تحصیل برای ما معنا ندارد گفت: از دانش آموختگانی که کمبود هایی را در دانشگاه در مدت تحصیل دیده اند و تحمل کردند و به روی خودشان نیاورده اند، من بعنوان معاون دانشجویی دانشگاه معذرت می خواهم.

دنیا مدرک دانشگاه امیرکبیر را تحسین می کند

معاون دانشجویی دانشگاه امیر کبیر اظهار داشت: تمام امکانات دانشگاه ماندد امکانات ورزشی، بهداشت و درمان، آزمایشگاه ها، تفرجگاه شمال و مشهد و بزرگترین کتابخانه صنعتی کشور بعد از فارغ التحصیلی همچنان در اختیار شما است.

صراف با اشاره به فارغ التحصیل دکترای امیر کبیر گفت: ما اولین دانشگاهی هستیم که رشته دکترای مهندسی شیمی اقداماتی را انجام دادیم و بسیاری از دانشگاه های رقیب می گفتند مگر می شود در ایران دکترای مهندسی تربیت کرد، اما امیر کبیر نشان داد با آزمایشگاه های قدرتمندی که دارد هر کار نشدنی را شدنی می کنند و امروز نگاه نکنید که در همه دانشگاه ها و همه دهات ها و شهرستان های کوچک دکتر فارغ التحصیل می کنند اما دکترای دانشگاه پلی تکنیک کجا و دکترای فلان دهات کجا.

وی افزود: دنیا مدرک این دانشگاه را تحسین می کند و تمام دانشگاههای دنیا نام و آرم مقدس امیر کبیر را بعنوان برند توانمند در علم و دانش می شناسد و برند پلی تکنیک تهران بالاترین برند دانشگاه های صنعتی کشور بلکه در خاورمیانه است.