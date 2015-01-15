آتش‌پاد حجت‌الله جهانبخشی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع یک حادثه آتش‌سوزی در استان کرمانشاه خبرداد و عنوان کرد: علت آتش‌سوزی نشت نفت، بخاری نفتی بوده و تنها فرد ساکن منزل دچار مصدومیت و سوختگی شده است.

وی تصریح کرد: آتش‌سوزی فوق ساعت یک و ۵۰ دقیقه بامداد در یک واحد مسکونی در روستای ریکا روانسر رخ داده و طی یک ساعت و چهار دقیقه مهار و فرد مجروح توسط آتشنشانان نجات و به فوریت‌های پزشکی برای انتقال به مراکز درمانی تحویل شد.

حادثه رانندگی در بزرگراه امام (ره) شهر کرمانشاه

مدیرعامل آتشنشانی استان کرمانشاه، در بخش دیگر از وقوع یک حادثه رانندگی در بزرگراه امام (ره) شهر کرمانشاه مقابل شهرک حافظیه خبرداد و گفت: این حادثه ساعت ۱۷ و ۲۲ دقیقه روز گذشته رخ داده و یک دستگاه خودروی پیکان به علت سرعت غیرمجاز به جدول اصابت و راننده داخل خودرو گیر کرده بود که با یک ساعت و ۵۴ دقیقه عملیات نیروهای ما از خودرو خارج و تحویل فوریت‌های پزشکی شد.

حادثه رانندگی در کمربندی غربی کرمانشاه

جهانبخشی، هم‌چنین از وقوع یک تصادف دیگر راس ساعت ۱۲ و ۵۵ دقیقه دیروز در کمربندی غربی کرمانشاه روبروی پارک رفته‌گر خبرداد و گفت: طی این حادثه یک دستگاه پژو پارس به علت سرعت غیرمجاز به دکل برق برخورد و راننده آن نیز مجروح شده و داخل خودرو گیر کرده بود که با ۲۲ دقیقه عملیات آتش‌نشانان از خودرو خارج و برای مداوا تحویل فوریت‌های پزشکی شد.