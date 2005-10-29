بزرگداشت جواد معروفي برگزار شد

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، شب گذشته مصادف با 28 اكتبر، اين بزرگداشت در خانه كنسرت شهر وين برگزار شد.

در اين كنسرت كه قطعاتي از "ساسان محبي" و "فردريك بوبر" كه با الهام از موسيقي "جواد معروفي" ساخته شده بودند، توسط اركستر دانشگاه موسيقي وين به رهبري رهبر تواناي ايراني " نصير حيدريان" كه سالهاست در اتريش زندگي مي كند، به اجرا درآمد.

سولويستهاي آواز اين كنسرت توسط دو خواننده سوپرانو "كورينا هردن" از سوئد و "دنيس بك" از ايالات متحده آمريكا بودند كه قطعات را به زيبايي به صحنه بردند.

همچنين ساسان محبي قطعاتي را از ساخته هاي استاد معروفي اجرا كرد.