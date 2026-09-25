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۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۳۲

هیئت‌های مذهبی یزد در قرارگاه «ایران من» فعال می‌شوند

هیئت‌های مذهبی یزد در قرارگاه «ایران من» فعال می‌شوند

یزد- مدیرکل مدیریت بحران استان یزد از آمادگی این مجموعه برای آموزش و حمایت از هیئت‌های مذهبی پیشتاز در حوزه مدیریت بحران در قالب قرارگاه «ایران من» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، احسان بالاکتفی در نشست با هیئت‌های مذهبی شهرستان یزد با اشاره به ظرفیت این مجموعه‌ها در حوزه آموزش و فرهنگ‌سازی ایمنی اظهار کرد: هیئت‌های مذهبی به دلیل جایگاه ویژه‌ای که در میان مردم دارند، از ظرفیت‌های مؤثر برای ارتقای فرهنگ ایمنی و آمادگی در برابر حوادث برخوردارند.

وی افزود: مدیریت بحران استان یزد آمادگی دارد از فعالیت‌های گروهی هیئت‌های مذهبی در حوزه مدیریت بحران و در قالب قرارگاه «ایران من» حمایت کند.

دبیر ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان یزد همچنین با اشاره به پدیده ال‌نینو به عنوان یکی از مخاطرات پیش‌رو، بر ضرورت تقویت آمادگی محله‌محور تأکید کرد.

بالاکتفی گفت: امیدواریم با استفاده از ظرفیت هیئت‌های مذهبی و تقویت مشارکت محله‌محور، بتوان از افزایش خسارات ناشی از سیلاب جلوگیری کرد.

کد مطلب 6958332

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