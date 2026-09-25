به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، احسان بالاکتفی در نشست با هیئت‌های مذهبی شهرستان یزد با اشاره به ظرفیت این مجموعه‌ها در حوزه آموزش و فرهنگ‌سازی ایمنی اظهار کرد: هیئت‌های مذهبی به دلیل جایگاه ویژه‌ای که در میان مردم دارند، از ظرفیت‌های مؤثر برای ارتقای فرهنگ ایمنی و آمادگی در برابر حوادث برخوردارند.

وی افزود: مدیریت بحران استان یزد آمادگی دارد از فعالیت‌های گروهی هیئت‌های مذهبی در حوزه مدیریت بحران و در قالب قرارگاه «ایران من» حمایت کند.

دبیر ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان یزد همچنین با اشاره به پدیده ال‌نینو به عنوان یکی از مخاطرات پیش‌رو، بر ضرورت تقویت آمادگی محله‌محور تأکید کرد.

بالاکتفی گفت: امیدواریم با استفاده از ظرفیت هیئت‌های مذهبی و تقویت مشارکت محله‌محور، بتوان از افزایش خسارات ناشی از سیلاب جلوگیری کرد.