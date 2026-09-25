به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، سیدعباس هاشمی‌منش رئیس فدراسیون کونگ‌فو و هنرهای رزمی، سیداحمد هاشمی مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد و جمعی از اعضای هیئت کونگ‌فو استان با اسماعیل دهستانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این نشست، آخرین وضعیت رشته کونگ‌فو و هنرهای رزمی در استان، ظرفیت‌های موجود، توسعه این رشته در شهرستان‌ها و زمینه‌های برگزاری رویدادهای ملی و بین‌المللی به میزبانی یزد بررسی شد.

دهستانی در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی استان یزد گفت: این استان از ظرفیت مناسب انسانی، مدیریتی و زیرساختی برای میزبانی رویدادهای ورزشی برخوردار است.

وی افزود: برگزاری مسابقات ملی و بین‌المللی در یزد می‌تواند به توسعه ورزش قهرمانی و معرفی ظرفیت‌های استان کمک کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد همچنین حمایت از رشته‌های ورزشی و فراهم کردن زمینه حضور و فعالیت بیشتر جوانان در عرصه ورزش را در مسیر تقویت نشاط اجتماعی و توسعه سرمایه‌های انسانی استان مؤثر دانست.