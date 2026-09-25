به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور عصر امروز با برگزاری هفت دیدار دنبال شد که در مهم‌ترین بازی‌ها گهرزمین سیرجان، پالایش نفت بندرعباس، مس سونگون و گیتی‌پسند برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند.



گهرزمین سیرجان در خانه با نتیجه ۶ بر یک پالایش نفت شازند را شکست داد و به روند شکست‌ناپذیری خود ادامه داد. سجاد یوسف‌خواه و سالار آقاپور هر کدام دو گل برای گهرزمین به ثمر رساندند.



پالایش نفت بندرعباس نیز با برتری ۴ بر یک مقابل فولاد زرند ایرانیان جایگاه خود را در جمع تیم‌های بالای جدول حفظ کرد. مس سونگون ورزقان هم در دیداری خانگی با نتیجه ۳ بر یک فولاد هرمزگان را شکست داد.



در دیگر دیدار مهم گیتی‌پسند اصفهان مدافع عنوان قهرمانی با نتیجه ۶ بر یک از سد شهید شیری قزوین گذشت. سعید احمدعباسی با به ثمر رساندن چهار گل، ستاره گیتی‌پسند در این مسابقه بود.



نتایج دیدارهای هفته ششم به شرح زیر است:



*مس سونگون۳ _ فولاد هرمزگان یک



*نگین تندیس قرچک یک_ سن ایچ ساوه یک



*پالایش نفت بندرعباس ۴_ فولاد زرند یک



*شهرداری ساوه ۳_ دائم پناه مشهد ۲



*پالایش نفت اصفهان ۴_ دلسوختگان اهل بیت قم ۲



*گهرزمین سیرجان ۶_ پالایش نفت شازند یک



*پردیس شهید شیری قزوین یک _ گیتی پسند ۶