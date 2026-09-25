به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور عصر امروز با برگزاری هفت دیدار دنبال شد که در مهمترین بازیها گهرزمین سیرجان، پالایش نفت بندرعباس، مس سونگون و گیتیپسند برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند.
گهرزمین سیرجان در خانه با نتیجه ۶ بر یک پالایش نفت شازند را شکست داد و به روند شکستناپذیری خود ادامه داد. سجاد یوسفخواه و سالار آقاپور هر کدام دو گل برای گهرزمین به ثمر رساندند.
پالایش نفت بندرعباس نیز با برتری ۴ بر یک مقابل فولاد زرند ایرانیان جایگاه خود را در جمع تیمهای بالای جدول حفظ کرد. مس سونگون ورزقان هم در دیداری خانگی با نتیجه ۳ بر یک فولاد هرمزگان را شکست داد.
در دیگر دیدار مهم گیتیپسند اصفهان مدافع عنوان قهرمانی با نتیجه ۶ بر یک از سد شهید شیری قزوین گذشت. سعید احمدعباسی با به ثمر رساندن چهار گل، ستاره گیتیپسند در این مسابقه بود.
نتایج دیدارهای هفته ششم به شرح زیر است:
*مس سونگون۳ _ فولاد هرمزگان یک
*نگین تندیس قرچک یک_ سن ایچ ساوه یک
*پالایش نفت بندرعباس ۴_ فولاد زرند یک
*شهرداری ساوه ۳_ دائم پناه مشهد ۲
*پالایش نفت اصفهان ۴_ دلسوختگان اهل بیت قم ۲
*گهرزمین سیرجان ۶_ پالایش نفت شازند یک
*پردیس شهید شیری قزوین یک _ گیتی پسند ۶
هفته ششم لیگ برتر فوتسال کشور با پیروزی تیمهای مدعی همراه شد.
به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور عصر امروز با برگزاری هفت دیدار دنبال شد که در مهمترین بازیها گهرزمین سیرجان، پالایش نفت بندرعباس، مس سونگون و گیتیپسند برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند.
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