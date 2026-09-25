سعید کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای سه برنامه توسط این سازمان همزمان با دومین روز هفته دفاع مقدس خبر داد.

وی اظهار کرد: برنامه‌های این روز با رویکرد خدمت‌رسانی در حوزه سلامت، تکریم خانواده‌های معظم شهدا و کمک به اقشار کم‌برخوردار اجرا شد و بخش‌های مختلف سازمان بسیج جامعه پزشکی در این برنامه‌ها مشارکت داشتند.

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه افزود: در نخستین بخش از این برنامه‌ها، اعضای جامعه پزشکی با حضور در منازل خانواده‌های شهدا، از آنان عیادت و دلجویی کردند و ضمن تکریم مقام شهیدان، از صبر و ایثار خانواده‌های آنان تجلیل به عمل آمد.

کیانی ادامه داد: طرح شهید سلامی با عنوان «درمان خانه به خانه» نیز با حضور فرماندار و فرمانده ناحیه مقاومت شهرستان کرمانشاه اجرا شد و جمعی از پزشکان و اعضای جامعه پزشکی با مراجعه به منازل خانواده‌های کم‌برخوردار، خدمات درمانی و سلامت ارائه کردند.

وی خاطرنشان کرد: این طرح با هدف رساندن خدمات پزشکی به محل زندگی خانواده‌های کم‌برخوردار اجرا شد و اعضای جامعه پزشکی در جریان این برنامه، خدمات مورد نیاز حوزه سلامت را به مخاطبان ارائه دادند.

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه در ادامه از اجرای طرح شهید رهنمون خبر داد و گفت: گروه‌های جهادی جامعه پزشکی نیز در مناطق هدف حضور پیدا کردند و خدمات پزشکی و سلامت را به مردم این مناطق ارائه کردند.

کیانی با اشاره به اجرای همزمان این برنامه‌ها در دومین روز هفته دفاع مقدس اظهار کرد: اجرای برنامه‌های سلامت‌محور در کنار تکریم خانواده شهدا و حضور گروه‌های جهادی، بخشی از فعالیت‌های سازمان بسیج جامعه پزشکی استان کرمانشاه در این مناسبت بود.