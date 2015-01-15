حمایت از سرمایه های دامی موجب خودکفایی در تولید فرآورده های بخش می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شیری ظهر پنجشنبه در دیدار با مدیر کل جدید دامپزشکی آذربایجان شرقی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: دامپزشکی در امنیت غذایی شهروندان، بهداشت عمومی و اقتصاد ملی نقش برجسته ای دارد.

وی در ادامه اظهار داشت: حمایت از بخش تولید نوعی توجه به روستاییان و عشایر بوده و نیاز است برای حمایت از آنان در راستای توسعه پایدار اعتبارات پیش ‌بینی شده در بودجه سال آتی مورد بازبینی قرار گیرد.

رئیس فراکسیون روستائیان مجلس مجلس شورای اسلامی شیری همچنین با بیان اینکه نباید روستاها و عشایر که منبع اصلی تولید در کشور هستند، فراموش شوند، گفت: در این صورت میزان تولید در کشور کاهش می‌ یابد بنابراین نواقص و کمبودهای مربوط به دامپزشکی باید در کارگروه‌ های تخصصی بخش کشاورزی مطرح و برطرف شود.

شیری با بیان اینکه سازمان دامپزشکی یکی از نهادهای بسیار مهم است، تصریح کرد: اگر این سازمان مورد توجه و حمایت بیشتر قرار گیرد، می تواند با صیانت از سرمایه های دامی و افزایش آن کشور را در تولید گوشت و فرآورده‌های خام دامی به خودکفایی برساند.

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی نیز همچنین در ادامه این دیدار با بیان این مطلب اظهار داشت: ادارات دامپزشکی شهرستان ها خط مقدم مقابله با بیماری های دامی هستند و با توجه به وظیفه‌ حساس دامپزشکی در سلامت جامعه، ادارات دامپزشکی شهرستان ‌ها باید بیش از پیش تقویت شوند.

امیر حسین بهداد با اشاره به اهمیت کنترل و پیشگیری از بیماری های واگیر دام و بیماری های مشترک ابراز داشت: متاسفانه سهم دامپزشکی از اعتبارات حوزه سلامت صفر است و چنانچه اعتبارات مورد نیاز تامین نشود، می تواند خسارات جبران ناپذیری را به بهره برداران وارد کنند.