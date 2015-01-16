انزجار 300 تشکل جبهه فرهنگی انقلاب از اقدام توهین آمیز به پیامبر(ص)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز توسعه فعالیتهای فرهنگی و دینی سازمان تبلیغات اسلامی، در پی انتشار کاریکاتور موهن به ساحت مبارک رسول گرامی اسلام(ص) در نشریه فرانسوی، تشکلهای شاخص و مردمی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی با صدور بیانیه ای ضمن اعلام انزجار از این موضوع، برخورد قاطعانه و انقلابی مسئولین را با این اقدام خواستار شدند.

متن این بیانیه به شرح ذیل می باشد:

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبة ولینا و کثرة عدونا و قلت عددنا و شدة الفتن بنا

پروردگارا شکایتمان را نزد تو می‌آوریم از نبود پیامبرمان و غیبت ولیمان و زیادی دشمنانمان و کمی تعدادمان و شدت فتنه‌ها بر ما

درست در روزهایی که گماشتگان غرب در منطقه غرب آسیا، به نام اسلام و باشعار "الله اکبر" سر می بُرند و طرح غربی صهیونیستی برای بدنامی اسلام و مسلمانان را دنبال می کنند، در نقطه ای دیگر از جهان، نشریه ای هتاک، کاریکاتورهای موهن به ساحت پیامبر گرامی اسلام منتشر می کند و دولتمردان آن کشور وقیحانه از این اقدام توهین آمیز حمایت می کنند. و البته ماجرا به این جا ختم نمی شود و برای تکمیل شدن پازل اسلام هراسی، گروه دیگری که "دست ساز" خودشان هستند، واکنش افراطی از خود نشان می دهند و اینجا امپراتوری رسانه ای نیز مسئولیت خود را بر عهده می گیرد و فارغ از توهینی که به مقدسات یک ونیم میلیارد مسلمان شده، تمام تمرکز خبری و رسانه ای بر واکنش مزبور متمرکز می شود و یک شوی خیابانی با حضور نخست وزیر رژیمی کودک کش نیز به راه می اندازند!

طنز تلخ زمانه ما این است که اهانت به پیامبر اسلام در کشوری انجام می گیرد که "روژه گارودی" های آن دیار اجازه کوچکترین انتقاد از رژیم صهیونیستی را ندارند و هرگونه "آزادی" اندیشه در این زمینه از آنها سلب شده است اما اهانت به مقدسات حداقل یک ونیم میلیارد نفر به بهانه "آزادی" توجیه می شود!

تشکل های شاخص و مردمی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، ضمن محکومیت شدید این اقدام موهن، تمامی حلقه های به هم وصل شده در این ماجرا را یک طرح غرب صهیونیستی می داند که هدفی جز بدنامی اسلام ومتوقف کردن بیداری اسلامی ندارد و مجدانه از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که در مواجهه با این اقدام تاسف بار، قاطعانه و انقلابی برخورد نماید.

عنوان برخی از تشکلهایی که این بیانیه را امضا کرده اند:

کانون نخبگان تبلیغ قم

کانون مداحان و شعرای آئینی کشور

شورای هیئات مذهبی کشور

هیأت محبان علی ابن‌ابیطالب (ع)

هیأت قمر بنی هاشم (ع)

کانون رهپویان وصال شیراز

مسجد و حوزه علمیه امام مهدی

مؤسسه فرهنگی آرماگدون

مؤسسه نور معرفت

هیأت انصار ولایت

هیأت قمر بنی هاشم (ع)

کانون فرهنگی بانوان لرستان

بنیاد فرهنگی طوبی تبریز

مؤسسه عاشوراییان

مؤسسه نورالهدی

هیأت ثارا... میبد

هیئت انصارالمهدی(عج)

مؤسسه شهید کاظمی

مؤسسه طلیعه داران ظهور

بنیاد موسسات طلایه داران جهادی

مؤسسه جامع اسلامی صفا

هیئت جوانان بنی هاشم (ع)

مؤسسه مکتب قرآن

هیئت انصارالحسین(ع) تبریز

هیئت محبان الزهرا(س)

مجموعه فرهنگی انتظار

هیئت محبان فاطمه زهرا(س)

کانون فرهنگی تبلیغی آسمانیان

هیئت حسین جان(ع)

هیئت محبین ام الائمه فاطمه الزهرا(س)

مرکز آموزش مداحی اصفهان

هیئت خادم الرضا(ع)

هیئت خدمتگزاران اهل بیت(ع)

هیئت انصارالمهدی (عج)

مجتمع آموزشی علوم کوثر

کانون فرهنگی امام حسین(ع)

محفل شعرای آیینی

مجمع اتحاد دانشجویان جهان اسلام

موسسه فرهنگی هنری کوثر

مؤسسه توسعه فرهنگ وپژوهش حکمت

کانون فرهنگی ولاء

کانون فرهنگی تبلیغی دیده بان

باشگاه نگاه جوان زنجان

موسسه ندای بشری

مرکز عصر ظهور

مکتب نرجس

هیئت انصار المهدی (عج)

هیئت الرضا(ع)

هیئت ثارا... (ع)

هیئت منتظران

هیئت انصار الزهرا (س)

نشریه عبرت های عاشورا

مؤسسه انصار المهدی (عج)

مجموعه فرهنگی کربلا

هیئت بیت الشهدا

هیئت انصار المهدی (عج)

مؤسسه ندای ملکوت

مسجد وحوزه علمیه امام مهدی(عج)

هیئت آل یاسین

موسسه سبز آئین قرن

کانون فرهنگی کربلا

هیئت مذهبی فاطمه الزهرا(س) (فاطمیون)

کانون فرهنگی هنری مسجد باب الحوائج(ع)

هیئت امام رضا (ع)

هیئت عباسیون

کانون بهشت ثامن

هیئت داعیان کمیل

مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه

موسسه تبیین و گفتمان انقلاب اسلامی

مؤسسه ایمان جهادی

هیئت عبد الله ابن حسن(ع)

هیئت شهدای گردان های حبیب و ابوذر

هیئت سائلین الزینب(س)

مجمع ادبی مذهبی یاس کبود

موسسه خانواده مطهر

حسینیه بیت الزهرا(س)

حسینیه اعظم زنجان

هیئت عشاق الحسین(ع)

هیئت متوسلین به حضرت فاطمه(س) - گردان عمار

هیئت نوباوگان قنات آباد

هیئت مکتب تشیع

هیئت آذربایجانیهای تهران - حسینیه دلریش

هیئت بنی فاطمه(س)

هیئت رایه العباس(ع) - رزمندگان شمیرانات

هیئت عشاق العباس(ع)

هیئت ریحانه النبی(س)

حسینیه فاطمیون

هیئت علی بن موسی الرضا(ع)

هیئت اصحاب قائم(عج)

هیئت روضه العباس(ع)

مجمع حیدریون تهران

هیئت یا زینب(ع)

هیئت رزمندگان مکتب الحسین(ع)

روضه مکتب المهدی(عج)

حسینیه شهدای قهرود

هیئت فاطمیون غرب تهران

هیئت بنی هاشم (ع) خانی آباد

هیئت دوطفلان مسلم(ع)

مهدیه تهرانپارس

هیئت محبان الحسین(ع)

مکتب الذاکرین

هیئت علمدار مشهد

هیئت انصار الحسین(ع) خوانسار

هیئت پیر عطاء

هیئت رزمندگان اردوگاه شهدای تخریب

هیئت نوجوانان قنات آباد

هیئت آقا موسی بن جعفر(ع)

هیئت قاسم بن الحسن(ع)

هیئت یا ام البنین(س)

هیئت بنت الحسین(ع)

هیئت مکتب الزهرا(س) بندرعباس

هیئت محبان الرضا(ع)

هیئت حیدریون

هیئت علمدار دامغان

هیئت طفلان مسلم(ع)

هیئت جوانان مکتب القران و اهل بیت(ع)

هیئت علویون

جلسه فاطمه الزهرا(س)

هیئت انصارالمهدی(عج)

هیئت عشاق الحسین(ع)

هیئت متوسلین به ثامن الائمه(ع)

هیئت حیدریون

هیئت الشهداء

هیئت بیت الحسن(ع)

هیئت مکتب الجواد(ع)

هیئت طفلان حضرت مسلم(ع)

هیئت چشم انتظاران منتقم حضرت زهرا(س)

هیئت رهروان شهدای منطقه بهار کرج

هیئت کربلا

هیئت غریب مدینه(ع)

هیئت چهارده معصوم(ع)

هیئت محبان الائمه(ع)

هیئت الشهداء کرج

هیئت محبان المهدی(عج) کرج

هیئت الزهرا(س) محفل حامیان ولایت و رهروان شهداء جنوب ایران

هیئت محفل قرآن و عترت فردیس

هیئت الزهرا(س) اهواز

هیئت رزمندگان جنوب کرج (قرآن و عترت)

هیئت مهدی (عج) جان

هیئت نورالشهداء رزمندگان کرج

مهدیه بیرم فارس

هیئت دیوانگان حسین(ع) اردستان