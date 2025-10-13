برگزاری مراسم هیئت محبان فاطمه الزهرا (س) با نوای سعید حدادیان

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه فرا رسیدن ایام فاطمیه مراسم معنوی هیئت محبان فاطمه الزهرا (س) روز شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴ از ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۳:۳۰ در مهدیه امام حسن مجتبی (ع) واقع در خیابان آزادی غرب، یادگار امام برگزار میشود.
این محفل نورانی با حضور عاشقان و ارادتمندان حضرت زهرا (س) در فضایی سرشار از ایمان و عشق اهلبیت (ع) برپا خواهد شد.
در این آئین باشکوه، حجتالاسلام رنجبر به ایراد سخنرانی میپردازد و درباره مفاهیم والای سیره حضرت فاطمه (س) و آموزههای اخلاقی آن بانوی نمونه اسلام گفتوگو میکند. سپس سعید حدادیان و محمدحسین حدادیان با نوای دلانگیز خود دلهای حاضران را متوجه آستان اهلبیت (ع) میسازند و مجلس را به شور و حال معنوی میآرایند.
هیئت محبان فاطمه الزهرا (س) از جمله هیئات فعال و پرطرفدار پایتخت است که با برنامههای مستمر و پرجاذبه در زمینه نشر معارف و فرهنگ فاطمی، سهمی ارزشمند در تعمیق باورهای دینی و زنده نگه داشتن آئین ولایی در جامعه مؤمنان ایفا میکند.
