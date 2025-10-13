  1. دین و اندیشه
برگزاری مراسم هیئت محبان فاطمه الزهرا (س) با نوای سعید حدادیان

هیئت محبان فاطمه الزهرا(س) با برگزاری مراسمی معنوی در مهدیه امام حسن مجتبی(ع)، محفل عشق و ارادت به بانوی دو عالم حضرت زهرا(س) را با مرثیه‌خوانی دل‌انگیز سعید و محمدحسین حدادیان برپا می‌سازد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه فرا رسیدن ایام فاطمیه مراسم معنوی هیئت محبان فاطمه الزهرا (س) روز شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴ از ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۳:۳۰ در مهدیه امام حسن مجتبی (ع) واقع در خیابان آزادی غرب، یادگار امام برگزار می‌شود.

این محفل نورانی با حضور عاشقان و ارادتمندان حضرت زهرا (س) در فضایی سرشار از ایمان و عشق اهل‌بیت (ع) برپا خواهد شد.

در این آئین باشکوه، حجت‌الاسلام رنجبر به ایراد سخنرانی می‌پردازد و درباره مفاهیم والای سیره حضرت فاطمه (س) و آموزه‌های اخلاقی آن بانوی نمونه اسلام گفت‌وگو می‌کند. سپس سعید حدادیان و محمدحسین حدادیان با نوای دل‌انگیز خود دل‌های حاضران را متوجه آستان اهل‌بیت (ع) می‌سازند و مجلس را به شور و حال معنوی می‌آرایند.

هیئت محبان فاطمه الزهرا (س) از جمله هیئات فعال و پرطرفدار پایتخت است که با برنامه‌های مستمر و پرجاذبه در زمینه نشر معارف و فرهنگ فاطمی، سهمی ارزشمند در تعمیق باورهای دینی و زنده نگه داشتن آئین ولایی در جامعه مؤمنان ایفا می‌کند.

