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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۵

پزشکیان وارد بیشکک شد

پزشکیان وارد بیشکک شد

رئیس جمهور که منظور شرکت و سخنرانی در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و شانگهای پلاس به قرقیزستان سفر کرده است، با استقبال معاون رئیس کابینه این کشور وارد بیشکک شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور که منظور شرکت و سخنرانی در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و شانگهای پلاس به قرقیزستان سفر کرده است، با استقبال معاون رئیس کابینه این کشور وارد بیشکک شد.

پزشکیان در این سفر دو روزه علاوه بر شرکت و سخنرانی در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و شانگهای پلاس با تعدادی از سران شرکت کننده در این اجلاس از جمله نخست وزیر هند، نخست وزیر پاکستان و روسای جمهور قرقیزستان ، روسیه و تاجیکستان دیدار و گفت‌وگو دوجانبه خواهد داشت.

رئیس جمهور کشورمان همچنین در جریان این سفر و به دعوت رئیس جمهور قرقیزستان، در مراسم رسمی افتتاحیه ششمین دوره بازی های جهانی عشایری حضور خواهد یافت.

کد مطلب 6932753
هادی رضایی

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