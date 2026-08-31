پزشکیان وارد بیشکک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور که منظور شرکت و سخنرانی در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و شانگهای پلاس به قرقیزستان سفر کرده است، با استقبال معاون رئیس کابینه این کشور وارد بیشکک شد.

پزشکیان در این سفر دو روزه علاوه بر شرکت و سخنرانی در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و شانگهای پلاس با تعدادی از سران شرکت کننده در این اجلاس از جمله نخست وزیر هند، نخست وزیر پاکستان و روسای جمهور قرقیزستان ، روسیه و تاجیکستان دیدار و گفت‌وگو دوجانبه خواهد داشت.

رئیس جمهور کشورمان همچنین در جریان این سفر و به دعوت رئیس جمهور قرقیزستان، در مراسم رسمی افتتاحیه ششمین دوره بازی های جهانی عشایری حضور خواهد یافت.