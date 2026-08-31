به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فارسی نژاد صبح امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد پنج نفر در استان بر اثر سوختگی جان خود را از دست دادند.

وی گفت: از این تعداد سه نفر زن و دو نفر مرد بودند.

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان با بیان اینکه این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۴، مجموع فوتی‌های ناشی از سوختگی شش نفر شامل شش زن، بوده است، عنوان کرد: بر اساس این آمار، تعداد کل فوتی‌های ناشی از سوختگی در سه‌ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، یک نفر معادل ۱۶.۷ درصد کاهش داشته است.

فارسی نژاد، بیان داشت: همچنین تعداد فوتی‌های زن ناشی از سوختگی با کاهش ۵۰ درصدی از شش نفر به سه نفر رسیده است.

مرگ ۸ نفر بر اثر برق‌گرفتگی

وی در بخش دیگری از سخنان خود از افزایش آمار فوتی‌های ناشی از برق‌گرفتگی در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: بر اساس آمارهای ثبت‌شده، در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد هشت نفر بر اثر برق‌گرفتگی جان خود را ازدست‌داده‌اند که همگی مرد بوده‌اند.

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان، افزود: این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۴، تعداد فوتی‌های ناشی از برق‌گرفتگی دو نفر بوده که هر دو نفر مرد بوده‌اند.

فارسی نژاد، تصریح کرد: براین‌اساس، آمار فوتی‌های ناشی از برق‌گرفتگی در سه‌ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، شش نفر افزایش داشته است.

مرگ ۱۱ نفر بر اثر غرق‌شدگی

وی در ادامه با بیان اینکه ۱۱ نفر در استان طی سه‌ماهه نخست ۱۴۰۵ بر اثر غرق‌شدگی جان باختند، گفت: از این تعداد ۹ نفر مرد و دو نفر زن بوده‌اند.

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان، تصریح کرد: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۴ که ۱۴ نفر شامل ۱۱ مرد و سه زن جان‌باخته بودند، سه نفر کاهش داشته است.

فارسی نژاد، گفت: در مجموع تعداد غرق‌شدگی در استان طی این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱.۴ درصد کاهش‌یافته است.

فوت ۴ لرستانی بر اثر مسمومیت با گاز

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد چهار نفر شامل چهار مرد در سطح استان بر اثر مسمومیت با گاز منو اکسید کربن جان خود را ازدست‌داده‌اند، افزود: این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۴، تعداد فوتی‌های ناشی از گاز منو اکسید کربن ۱۳ نفر شامل و ۱۱ نفر مرد و دو نفر زن بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان، گفت: براین‌اساس، آمار فوت ناشی از گاز منو اکسید کربن در سه‌ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ نفر کاهش و در مجموع ۶۹ درصد کاهش داشته است.