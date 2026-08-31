صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: امروز (دوشنبه، ۹ شهریور) در برخی نقاط استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز، همچنین استان‌های قزوین و تهران، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گردوخاک رخ خواهد داد.

وی افزود: روز سه‌شنبه (۱۰ شهریور) نیز بارش پراکنده در مناطق یادشده ادامه خواهد داشت.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: روز چهارشنبه (۱۱ شهریور) برای مناطقی از شمال غرب، سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز، شرق تهران و سمنان، ابرناکی و بارش پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: روز پنجشنبه (۱۲ شهریور) نیز در استان‌های مازندران، گلستان و خراسان شمالی، آسمان ابری و بارش خفیف باران مورد انتظار است.

ضیائیان تصریح کرد: طی پنج روز آینده در برخی نقاط شمال شرق، شرق و جنوب شرق، بخش‌هایی از مرکز کشور و طی دو روز آینده در شمال غرب، غرب و جنوب غرب و استان‌های قزوین، البرز و تهران، در برخی ساعات وزش باد شدید، خیزش گردوخاک، کاهش دید و افت کیفیت هوا رخ خواهد داد.

این مقام مسئول سازمان هواشناسی درباره وضعیت جوی پایتخت نیز اظهار کرد: آسمان تهران امروز (۹ شهریور) کمی ابری تا نیمه‌ابری خواهد بود و در بعضی ساعات افزایش باد و ابر و گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی یادآور شد: دمای هوا در تهران امروز در گرم‌ترین و سردترین زمان به ۳۸ و ۲۳ درجه سانتیگراد می‌رسد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اظهار کرد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در بعضی ساعات افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: پیرو هشدار سطح زرد هواشناسی، تا روز سه‌شنبه (۱۰ شهریور) در مناطق جنوبی و غربی استان تهران در بعضی ساعات وزش باد شدید و گاهی وزش باد خیلی شدید، همراه با احتمال گردوخاک، مورد انتظار است؛ در ارتفاعات بالادست استان تهران نیز گاهی افزایش ابر، وزش باد شدید و رگبار پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: امروز افزایش نسبی دما و طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه کاهش نسبتاً محسوس دمای هوا در تهران پیش‌بینی می‌شود.