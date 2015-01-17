ایمنی تجهیزات بازی در خراسان شمالی با استاندارد سازی تامین می شود

فهیمه مهمان نواز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت ایمنی وسایل بازی كودكان گفت: برخی از امکانات و تجهیزات بازی کودکان در این استان از امنیت لازم برخوردار نیست و این امر سلامتی كودكان را تهدید می كند.

وی با اشاره به نشست های متعدد این اداره کل با دستگاههای مرتبط افزود: مکان های تفریحی و سرگرمی کودکان باید در راستای حفظ سلامتی آنان استاندارد سازی شود.

مهمان نواز تصریح كرد: تنها نصب و راه اندازی تجهیزات و امکانات بازی برای تفریح كودكان کفایت نمی کند بلکه باید به تمام ابعاد آن از جمله استاندارد بودن این تجهیزات به منظور حفظ سلامتی و جان كودكان توجه شود.

به گفته وی اداره كل استاندارد خراسان شمالی با تدابیر اندیشیده شده در تلاش است تا تمام امکانات، تجهیزات و زمین های بازی این استان را تا پایان سال جاری استاندارد سازی كند.

این مقام مسئول همچنین استاندارد سازی تجهیزات بازی در مهدهای كودك استان را یك امر مهم و ضروری دانست و افزود: این اداره كل رایزنی هایی با متولیان مهد کودک ها در سطح استان با همکاری سازمان بهزیستی خراسان شمالی داشته و در خصوص استاندارد اجباری تجهیزات مستقر در مهدهای كودك به آنان تذکرات و توضیحات لازم داده شده است.

مدیركل استاندارد خراسان شمالی اظهار داشت: این اداره كل تاکنون برنامه های آموزشی متفاوتی را در خصوص موضوع استاندارد، برای كودكان و دانش آموزان در سطح مدارس و مهدهای كودك اجرا كرده است.