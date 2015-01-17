حسن نجفی کارگردان «شرفناز» در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: از آنجایی که امسال فیلم‌های جشنواره سی و سوم فجر هر کدام دارای یک شعار هستند ما هم شعار «من هم حق زندگی دارم» را به عنوان شعار فیلم «شرفناز» انتخاب کرده‌ایم.

این فیلم به نویسندگی، تهیه‌کنندگی و کارگردانی نجفی در چابهار فیلمبرداری شده است و حمیرا ریاضی، ضرغام استادی اصل، علی اوسیوند، ایوب افشار، سعید گل بچه، خلیل خانی و یاسمن اوسیوند همراه با تعدادی از هنرمندان بومی منطقه بازیگران اصلی آن هستند.

آهنگسازی این اثر را حسین علیزاده برعهده دارد و شخصیت اصلی فیلم نیز در طول قصه ساز قیچک را می‌نوازد.

«شرفناز» در بخش سودای سیمرغ سی و سومین جشنواره فیلم فجر قرار دارد و در خلاصه داستان آن آمده است: شرفناز بیم آن دارد که الیاس به سرنوشت احمد دچار شود. او سال‌ها است به فرار از این جهنم دره می‌اندیشد. تا اینکه یک روز دست الیاس را گرفته و می‌گریزد. این فرار به گوش جمعه می‌رسد و ...

عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از تهیه کننده، نویسنده و کارگردان: حسن نجفی، مدیر فیلمبرداری: بایرام فضلی، مدیر تولید: میترا احمدی، تدوین: حسین حشمت نیا، موسیقی متن: حسین علیزاده، ترکیب و طراحی صدا: حسین قورچیان، صدا بردار: فرخ فدایی، طراح صحنه و لباس: بهنام جعفری، طراح چهره پردازی: علیرضا جوادپور، عکس: فاتح شافعی، دستیار اول و برنامه ریز: بیژن حجازی، دستیار کارگردان: وحید خدیر، منشی صحنه: سحر عبدالهی، جلوه های ویژه میدانی: رضا ترکمان، جلوه‌های ویژه کامپیوتری: فرید ناظر فصیحی، مدیر تدارکات: سعید نظری.