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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۰۹

نجفی به مهر خبر داد:

«شرفناز» با شعار من هم حق زندگی دارم به فجر می‌رود

«شرفناز» با شعار من هم حق زندگی دارم به فجر می‌رود

کارگردان «شرفناز» اعلام کرد شعار «من هم حق زندگی دارم» را برای این فیلم در جشنواره فیلم فجر انتخاب کرده است.

حسن نجفی کارگردان «شرفناز» در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: از آنجایی که امسال فیلم‌های جشنواره سی و سوم فجر هر کدام دارای یک شعار هستند ما هم شعار «من هم حق زندگی دارم» را به عنوان شعار فیلم «شرفناز» انتخاب کرده‌ایم.

فیلم «شرفناز»

این فیلم به نویسندگی، تهیه‌کنندگی و کارگردانی نجفی در چابهار فیلمبرداری شده است و حمیرا ریاضی، ضرغام استادی اصل، علی اوسیوند، ایوب افشار، سعید گل بچه، خلیل خانی و یاسمن اوسیوند همراه با تعدادی از هنرمندان بومی منطقه بازیگران اصلی آن هستند.

فیلم سینمایی شرفناز

آهنگسازی این اثر را حسین علیزاده برعهده دارد و شخصیت اصلی فیلم نیز در طول قصه ساز قیچک را می‌نوازد.

فیلم سینمایی شرفناز

«شرفناز» در بخش سودای سیمرغ سی و سومین جشنواره فیلم فجر قرار دارد و در خلاصه داستان آن آمده است: شرفناز بیم آن دارد که الیاس به سرنوشت احمد دچار شود. او سال‌ها است به فرار از این جهنم دره می‌اندیشد. تا اینکه یک روز دست الیاس را گرفته و می‌گریزد. این فرار به گوش جمعه می‌رسد و ...

عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از تهیه کننده، نویسنده و کارگردان: حسن نجفی، مدیر فیلمبرداری: بایرام فضلی، مدیر تولید: میترا احمدی، تدوین: حسین حشمت نیا، موسیقی متن: حسین علیزاده، ترکیب و طراحی صدا: حسین قورچیان، صدا بردار: فرخ فدایی، طراح صحنه و لباس: بهنام جعفری، طراح چهره پردازی: علیرضا جوادپور، عکس: فاتح شافعی، دستیار اول و برنامه ریز: بیژن حجازی، دستیار کارگردان: وحید خدیر، منشی صحنه: سحر عبدالهی، جلوه های ویژه میدانی: رضا ترکمان، جلوه‌های ویژه کامپیوتری: فرید ناظر فصیحی، مدیر تدارکات: سعید نظری.

کد مطلب 2466184

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