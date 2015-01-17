واکنش اوباما به نادیده گرفته شدن «سلما» در اسکار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک دیلی نیوز، باراک اوباما جمعه شب با استقبال از اعضای سازنده این فیلم که درباره مقطعی از مبارزات مارتین لوترکینگ در جنبش مدنی است، به تماشای این فیلم نشست.

به این ترتیب توپی را که اسکار به زمین زده بود، اوباما برداشت. اسکار از نامزد کردن بازیگر مرد این فیلم که در نقش مارتین لوترکینگ ظاهر شده و کارگردان زن سیاهپوست این فیلم خودداری کرد.

پنج شنبه شب و در انتهای روزی که در آغازش مراسم اعلام اسامی نامزدهای اسکار برگزار شد، کاخ سفید اعلام کرد این فیلم فردا شب برای رییس جمهوری و با حضور دست اندرکاران ساخت آن، به نمایش درمی آید.

اسکار 20 نامزد بخش بازیگری را که شامل بازیگران زن و مرد در نقش های اصلی و مکمل می‌شود، از میان سفیدپوستان انتخاب کرد. لیست کارگردانان نیز تقریبا همه سفیدپوست هستند و تنها آلخاندرو ایناریتو کارگردان «مرد پرنده‌ای» لاتین تبار است.

«سلما» تنها به عنوان یکی از هشت فیلم نامزد شده برای بهترین فیلم جای گرفته است. این در حالی است که دیوید اویلوو بازیگر بریتانیایی نقش لوترکینگ از نامزدهای گلدن گلوب بود. فیلم «سلما» را اوپرا وینفری تهیه کرده است.

در فهرست مهمانان این فیلم در کاخ سفید اوپرا وینفری به عنوان تهیه کننده، جان لگند خواننده و «کامان» رپری که ترانه «پیروزی» را ساخته‌اند، حضور داشتند.

دیوید اویلوو بازیگر نقش لوترکینگ، کارمن اجوگو که در نقش کورتا اسکات کینگ همسر لوترکینگ بازی کرده، تیم راث که در نقش جورج والاس فرماندار آلاباما بازی کرده و آوا دوورنای کارگردان، دیگر میهمانان کاخ سفید بودند.

انتظار می‌رفت آوا دوورنای به عنوان اولین زن آمریکایی-آفریقایی نامزد کارگردانی اسکار شود. با این حال پیش از اعلام اسامی، او گفته بود می‌داند نامزد نمی‌شود چون زن است و سیاهپوست است. او گفته بود این برای من مهم نیست، اما می‌دانم برای خیلی از مردم اهمیت دارد.

در میان دیگر فیلم های نامزد شده برای بخش بهترین فیلم اسکار، شامل «تک تیرانداز آمریکایی»، «بچگی»، «مرد پرنده‌ای»، «هتل بزرگ بوداپست»، «بازی تقلید»، «تئوری همه چیز» و «ضربه شلاق» تنها «سلما» تاکنون در کاخ سفید نمایش داده شده است.

اوباما چندی پیش در گفتگو با مجله «پیپل» اعلام کرده بود «بچگی» فیلم مورد علاقه‌اش در سال 2014 است.

در عین حال روز دوشنبه به عنوان روز مارتین لوترکینگ در تاریخ آمریکا شناخته می شود و به همین مناسبت سینماها این فیلم را به نیم بها برای دانش آموزان و دانشجویان نمایش خواهند داد.