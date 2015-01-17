به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاليوود ريپورتر، در اين فهرست كه شامل 34 فیلم است، «پریدن از ارتفاع کم» ساخته حامد رجبی به عنوان فيلمي از ایران جاي دارد.

این فیلم با بازي نگار جواهریان، رامبد جوان، محمود بهروزیان، مهری آل‌آق، صدف احمدی، سعید اشتیاقی، شفق شکری، افشین لیاقت، علی اکبر مددی مهر، امیر حسین آصفی و ژیلا دایی ساخته شده است. خلاصه داستان این فیلم چنين است: نهال که چهار ماهه حامله است، ناگهان می‌فهمد که جنین در شکمش مرده است. سکوت می‌کند و تصمیم می‌گیرید از این ماجرا به کسی چیزی نگوید.

«خون آبی» يك فيلم بلند برزيلي از ليريو فريرا فيلم افتتاحيه بخش پانوراما در پنجم فوريه خواهد بود. دو فيلم بلند ديگر برزيلي شامل «غيبت» از چيكو تكسرا و فيلم «مادر دوم» ساخته آنا مويلارت نيز در بخش پانوراما نمايش داده مي شوند.

«خارج از دست من» ساخته تاكشی فوكوناگا براي اولين نمايش جهاني‌اش در اين بخش اكران مي‌شود. درامي از تايلند با عنوان «چطور در چكرز برنده شويم» از جاش كيم، «جواني نكتي» ساخته سيبس شونگوي لامر از آفريقاي جنوبي و «پروانه» ساخته ماركو برگز از آرژانتيني در كنار «باغ وحش دست آموز» فيلمي از مايكا مگي كارگردان آلماني نيز در همين بخش به نمايش در مي‌آيند.

پانوراما اسامي نهايي فيلم هاي بخش غيرداستاني مستند را هفته آينده اعلام مي كند.

فیلم کوتاه «ماهی سرخ‌شده» به کارگردانی لیلا خلیل‌زاده نیز در بخش فیلم کوتاه بخش كودكان جشنواره برلین حضور خواهد یافت اين فيلم انيميشن، داستان يك ماهي را روايت مي‌كند كه پس از سرخ شدن آرزو دارد به دريا بازگردد. آرزوي او محقق مي شود هرچند او مجبور مي‌شود تا چشمش را بر چيزهايي ببندد و برخي چيزها را هم فراموش كند. جايزه اين بخش از جشنواره فيلم برلين خرس كريستال و مبلغ نقدي 2500 يورو است.

شصت و پنجمین جشنواره فیلم برلین از تاریخ 5 تا 15 فوریه (16 تا 26 بهمن) برگزار خواهد شد.