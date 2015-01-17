۷۰ میلیارد ریال برای احداث پارک بین راهی خورموج نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین تیموری صبح شنبه در حاشیه بازدید از پروژه‌های عمرانی شهری خورموج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تلاش‌های صورت گرفته توسط شهردار و مجموعه شورای شهر و حمایت‌های فرماندار شهرستان و امام جمعه خورموج تاکنون کارهای خوبی در سطح شهر انجام گرفته است.

وی افزود: در حال حاضر زمینی به مساحت ۸.۵ هکتار در ورودی شهر خورموج برای احداث پارک بین راهی تسطیح شده که نیازمند تامین اعتبار است.

تیموری با بیان اینکه برای احداث این پارک ۷۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است، تصریح کرد: در سفر اخیر رئیس جمهور به استان بوشهر نامه‌ای در همین خصوص نوشته شده که امیدواریم این پروژه همچون دیگر پروژه‌های شهر مورد التاف دولت تدبیر و امید قرار گیرد و یادگاری ارزشمند از دولت در ذهن مردم به یادگار بماند.

وی همچنین از روکش آسفالت خیابان شهید مطهری و امام (ره) خبر داد و اضافه کرد: روکش آسفالت این خیابان‌ها به طول سه کیلومتر است که بالغ بر هفت میلیارد ریال اعتبار هزینه خواهد شد.

رئیس شورای شهر خورموج بیان کرد: این دو مسیر از خیابان‌های اصلی و قدیمی شهر محسوب می‌شوند و نیاز مبرم به روکش آسفالت داشته که به‌حمدالله با تلاش‌های صورت گرفته این امر نیز محقق شد.

وی گفت: به‌زودی بزرگترین پارک محله‌ای و زمین ورزشی شهر خورموج در زمینی به مساحت شش‌هزار متربع در محله غرب جاده بوشهر کنگان احداث خواهد شد تا جوانان محله از مزایای آن بهره‌مند شوند.