۲۲۰ روستا در اردبیل طرح هادی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حاج علیزاده پیش از ظهر شنبه در جلسه بررسی طرح های هادی روستایی در اردبیل تصریح کرد: تاکنون نسبت به تهیه و اجرای طرح هادی هزار و ۲۹ روستای استان اقدام شده و فقط ۲۲۰ روستای استان فاقد طرح هادی هستند.

وی افزود: با این وجود استان اردبیل جزو استان های پیشتاز در اجرای این طرح است و طبق برنامه ریزی ها تا پایان برنامه پنجم طرح هادی روستاهای باقی مانده نیز تهیه خواهد شد.

مدیر کل بنیاد مسکن استان از اختصاص ۲۲۰ میلیارد ریال برای این طرح خبر داد و گفت: این اعتبار از محل اعتبارات ملی و استانی تهیه شده و برای پوشش کامل طرح اعتبار مناسبی است.

حاج علیزاده با بیان اینکه این اعتبار به نسبت سال های قبل پنج برابر افزایش یافته است، ادامه داد: با تخصیص مناسب برنامه زمان بندی پیاده خواهد شد.

وی تهیه طرح هادی را در راستای عمران و آبادانی روستا ضروری دانست و افزود: اردبیل با دارا بودن ظرفیت ها و شاخص های ممتاز و نیز اجرای موفق طرح، توانسته در این خصوص خود را به عنوان پایلوت معرفی کند.

مدیر کل بنیاد مسکن استان با اشاره به رابطه اجرای این طرح با مهاجرت معکوس تاکید کرد که این استان در طرح هادی از میانگین کشوری جلوتر بوده و به لحاظ کیفی نیز از استان های برتر بشمار می شود.