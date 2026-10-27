افزایش ۵۰۰ نیروی انسانی برای محیط زیست در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری صبح سه‌شنبه در دیدار با استاندار خراسان جنوبی، از برنامه‌ریزی برای افزایش ۵۰۰ نیروی انسانی این سازمان تا پایان سال خبر داد و گفت: توسعه زیرساخت‌ها، هوشمندسازی پایش‌ها و افزایش خودروهای عملیاتی از دیگر برنامه‌های سازمان حفاظت محیط زیست است.

وی با اشاره به تأثیر جنگ‌های تحمیلی بر روند اجرای برنامه‌های این سازمان اظهار کرد: متأسفانه جنگ‌هایی که به‌صورت ناجوانمردانه به کشور تحمیل شد، موجب به تعویق افتادن بخشی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده شد، اما همچنان موضوعات محیط زیستی را با اولویت و با حمایت ویژه رئیس‌جمهور پیگیری می‌کنیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با قدردانی از رویکرد محیط زیستی مدیریت استان خراسان جنوبی، از تلاش‌های استاندار و همکاران وی در جریان جنگ‌های اخیر قدردانی کرد و افزود: تلاش داریم با حضور در استان‌ها، از نزدیک در جریان مسائل و موضوعات مرتبط با محیط زیست قرار بگیریم.

انصاری با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مردمی در حفاظت از محیط زیست گفت: رویکرد ما در حوزه حفاظت، بهره‌گیری از مشارکت مردم است و در همین راستا، سال گذشته در شورای عالی محیط زیست، موضوع حفاظتگاه‌های خصوصی و حفاظت‌های مردمی و مشارکتی مورد توجه قرار گرفت که دو مورد از این ظرفیت‌ها به استان خراسان جنوبی مربوط بود.

وی ادامه داد: در صورت فراهم بودن زمینه، سازمان حفاظت محیط زیست آمادگی دارد از ظرفیت‌های مردمی برای حفاظت از محیط زیست استفاده کند؛ چراکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده است همراهی مردم و تقویت رویکرد مشارکتی در حفاظت، می‌تواند تأثیر قابل توجهی در ارتقای کیفیت حفاظت از تنوع زیستی جانوری و گیاهی داشته باشد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان با اشاره به برنامه‌های این سازمان برای استان خراسان جنوبی گفت: برنامه‌ها و اقدامات مورد نظر در حوزه محیط زیست را در نشست شورای اداری استان تشریح خواهیم کرد.