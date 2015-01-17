اهانت به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص) نشانه هراس از گسترش اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه بوشهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در پیامی ضمن محکوم کردن اهانت به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) اظهار داشت: توهین توطئه آمیز و شیطانی صهیونیسم بین‌الملل را به ساحت مقدس حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را محکوم می‌کنم.

وی با بیان اینکه این اعمال در پی موج اسلام هراسی است، گفت: جریان اسلام هراسی در جهان به ویژه کشورهای غربی از برنامه‌های جهان استکبار و رژیم صهیونیستی است که این موضوع به سبب هراس از گسترش اسلام است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر اضافه کرد: این اعمال غیر انسانی و غیر اخلاقی برای دستیابی جهان سلطه به اهداف استکباری و ضد بشری است.

وی ادامه داد: بی گمان ماهیت این توطئه‌های سابقه‌دار در تاریخ افشا شده و جامعه جهانی کاملا آن را تجربه کرده و کشورهای استکباری مانند امریکا و انگلیس و صهیونیسم بین الملل و فرانسه و هم پیمانانشان به زودی دچار شکست‌های پیاپی می‌شوند.