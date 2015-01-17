ایجاد موج اسلام هراسی در جهان از اهداف استکبار جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه پایوران تیپ مردم پایه سپاه حضرت جوادالائمه(ع) آمده است: تاریخ نشان می دهد یكی از متعارف ترین و شاید كار سازترین راه های مبارزه با یك مكتب و دین اصیل، ساختن دین بدلی در مقابل آن است، داعش، القاعده و ... فرزندان نا مشروع استعمارگران غرب اند كه با هدف ایجاد تفرقه بین مسلمانان متولد شده و هدف آنها ایجاد موج اسلام هراسی در جهان است.

این بیانیه می افزاید: بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر و پس از آن با منزوی شدن القاعده، رژیم صهیونیستی و حامیان آن تصمیم دارند مجددا با بوجود آوردن القاعده جدید (داعش) شدت این مقابله با اسلام ناب را افزایش دهند و اكنون با برنامه ریزی و بوجود آوردن حوادث روزهای اخیر در پاریس شكل تازه ای به این دشمنی داده اند كه یقینا این حوادث نیز ادامه حیله نافرجام آنان در ۱۱ سپتامبر است.

پایوران تیپ مردم پایه سپاه حضرت جوادالائمه(ع) در ادامه این بیانیه تصریح کرده اند: نشریه ای در حال ورشكستگی با تیراژی چند هزارتایی یكباره تیراژ میلیونی پیدا می کند و در چند كشور توزیع می شود آن هم به خاطر توهین به ارزشها و مقدسات جهان اسلام و ساحت مقدس پیامبر اكرم(ص)؛ كه این جاهلیت مدرن، توسط آمریكا و رژیم صهیونیستی و حامیان آنها مورد حمایت قرار گرفته و آن را دموكراسی و آزادی بیان معرفی می كنند.

در پایان این بیانیه تاکید شده است: اكنون ما رزمندگان تیپ مردم پایه حضرت جوادالائمه(ع) هم صدا با مسلمانان جهان فارغ از شیعه و سنی بودن، سوء استفاده از اصل آزادی بیان، قتل بیگناهان نه تنها در فرانسه بلكه در جای جای جهان را به شدت محكوم كرده و آمادگی خود را برای مبارزه تا پای جان در راه حفظ و توسعه اسلام ناب در جهان و نیز دفاع از ارزش ها و عقایدمان اعلام می داریم.