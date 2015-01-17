مردها هم صاحب سریال شدند/ از بین بردن نگاه منفی به آقایان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران رسام در این زمینه گفت: در برنامه‌های صدا و سیما، برنامه‌ ویژه‌ای در رابطه با مردها نیست و این ظلم نسبت به مردان است. بنابراین تصمیم گرفتیم که یک فیلم درباره مردها بسازیم و مشکلات مردان را بیان کنیم.

وی افزود: در سریال «ما مردها» مشکلات مربوط به آقایان و مسائل عمومی‌ مردها در رابطه با زندگی در قالب طنز بیان می‌شود.

این تهیه کننده با بیان اینکه قصد دارد ساخت این سریال را ادامه دهد، تصریح کرد: اگر مدیریت شبکه آموزش بپذیرد، قصد داریم علاوه بر ساخت سریال «ما مردها»، سریال «ما زن‌ها» و «ما بچه‌ها» را هم بسازیم و مشکلات مربوط به این افراد را هم بیان کنیم.

رسام درباره عوامل این فیلم هم گفت: مسعود شامحمدی، کارگردان و رضا یزدانی و سپیده دستینه بازیگران این سریال هستند.

شامحمدی، کارگردان سریال «ما مردها» نیز، عدم شناخت کافی از آقایان در جامعه را از دلایل ساخت این سریال عنوان کرد و گفت: همانطور که در مورد خانم‌ها شناخت لازم است در مورد آقایان هم باید شناخت وجود داشته باشد. از آنجا که نصف جمعیت کشور را آقایان تشکیل داده‌اند در این سریال مشکلات و مسائلی را که به مردان مربوط است هدف قرار داده‌ایم.

وی ادامه داد: قصد داریم نگاه منفی را که به مردها وجود دارد از بین ببریم و روحیات و طبع لطیف آن‌ها را بیشتر به جامعه بشناسانیم.

شامحمدی در پایان گفت: این سریال در 25 قسمت ساخته شده و هر روز ساعت 19 از شبکه آموزش روی آنتن می‌رود.

به گزارش مهر، این سریال در حالی بیش از یک هفته است روانه آنتن شده که اخیرا اعلام شد رضا شاکری مشاور رییس سازمان صداوسیما و رییس حوزه ریاست خطاب به معاونت سیما درخواست حذف پخش سریال از شبکه‌های قرآن، آموزش و سلامت را داشته است.