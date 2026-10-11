قیمت سکه و طلا در بازار داخلی؛ ممنوعیت خرید آنلاین طلا

به گزارش خبرنگار مهر تازه‌ترین وضعیت قیمت‌ها در بازار طلا و سکه کشور نشان می‌دهد که هر گرم طلای ۱۸ عیار با نرخ ۲۶۳ میلیون و ۷۹۰ هزار ریال ارزش‌گذاری شده است. همچنین قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم ۲ میلیارد و ۵۹۰ میلیون ریال و سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۲ میلیارد و ۶۸۶ میلیون ریال تعیین و اعلام شده است.

در بازار سبزه‌میدان، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی ۱ میلیارد و ۴۲۲ میلیون ریال، ربع‌سکه بهار آزادی ۷۶۱ میلیون ریال و سکه یک‌گرمی ۳۷۰ میلیون ریال تعیین شده و مورد دادوستد قرار می‌گیرد.

علاوه بر این، ارزش هر مثقال طلا در بازار داخلی ۱ میلیارد و ۱۴۲ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال برآورد شده است؛ همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۴۱۹۴ دلار به ثبت رسیده است.

گفتنی است، در کنار تحولات بازار، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای خرید آنلاین طلا از طریق اپلیکیشن‌های بانکی را ممنوع اعلام کرده است.