کشف ۱۵ قطعه کالای قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید داود میرعالی در تشریح این خبر، اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی میناب با انجام اقدامات اطلاعاتی مطلع شدند، قاچاقچیان قصد دارند مقادیری قطعات الکترونیکی قاچاق را به داخل شهر منتقل کنند.

وی افزود: مرزبانان در بازرسی از محل موفق به کشف ۱۵ قطعه کالای قاچاق شامل ۲ عدد دینام، یک عدد پمپ جک متحرک، یک عدد برد مخابراتی دریایی، یک عدد کف‌کش، یک دستگاه سیم‌پیچ بزرگ و ۹ عدد شیر فلکه شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب با اشاره به اینکه دستگیری متهمان فراری در دستور کار اطلاعاتی این پایگاه قرار دارد، بیان کرد: کارشناسان ارزش ریالی محموله کشف شده را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.