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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۴

کشف ۱۵ قطعه کالای قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در میناب

کشف ۱۵ قطعه کالای قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در میناب

میناب – فرمانده پایگاه دریابانی میناب از کشف ۱۵ قطعه کالای قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید داود میرعالی در تشریح این خبر، اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی میناب با انجام اقدامات اطلاعاتی مطلع شدند، قاچاقچیان قصد دارند مقادیری قطعات الکترونیکی قاچاق را به داخل شهر منتقل کنند.

وی افزود: مرزبانان در بازرسی از محل موفق به کشف ۱۵ قطعه کالای قاچاق شامل ۲ عدد دینام، یک عدد پمپ جک متحرک، یک عدد برد مخابراتی دریایی، یک عدد کف‌کش، یک دستگاه سیم‌پیچ بزرگ و ۹ عدد شیر فلکه شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب با اشاره به اینکه دستگیری متهمان فراری در دستور کار اطلاعاتی این پایگاه قرار دارد، بیان کرد: کارشناسان ارزش ریالی محموله کشف شده را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

کد مطلب 6974472

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