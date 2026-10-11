غربالگری سلامت روان بیش از ۵۷ هزار نفر در هرمزگان در پی بحران جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی میرزاده، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، از اقدامات انجام‌شده در حوزه سلامت روان استان در پی بحران جنگ خبر داد.

وی با اشاره به آمار غربالگری سلامت روان در استان اظهار کرد: از زمان آغاز جنگ ۹ اسفندماه، در مجموع ۵۷ هزار و ۶۶۴ نفر در استان هرمزگان از نظر سلامت روان غربالگری شده‌اند که از این تعداد، نتیجه غربالگری ۲ هزار و ۶۳۳ نفر مثبت بوده است. همچنین ۲ هزار و ۳۱۷ نفر از افراد شناسایی‌شده، مداخلات روان‌شناختی و روان‌پزشکی دریافت کرده‌اند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به شعار هفته سلامت روان با عنوان «شنیدن روایت‌های جامعه؛ گامی برای عبور از بحران» افزود: بسیاری از مسیرهای حمایت و بهبود با شنیدن آغاز می‌شوند. شنیدن فعالانه و بدون قضاوت، نخستین گام برای درک مشکلات افراد، کاهش احساس تنهایی و تسهیل دسترسی آنان به حمایت‌های تخصصی است.

میرزاده با تأکید بر اینکه سلامت روان صرفاً به معنای نبود بیماری نیست، تصریح کرد: توانایی مقابله با فشارهای زندگی، حفظ امید و بازسازی روحیه در شرایط دشوار، از ابعاد مهم سلامت روان به شمار می‌رود. در شرایط بحرانی ناشی از جنگ نیز توجه به این ابعاد و فراهم‌کردن زمینه دسترسی به خدمات حمایتی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی در ادامه به راه‌اندازی مرکز سلامت روانی ـ اجتماعی جامعه‌نگر «سراج» در شرق استان اشاره کرد و گفت: این مراکز با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات مشاوره‌ای و روان‌شناختی فعالیت می‌کنند و توسعه خدمات جامعه‌محور سلامت روان، از اولویت‌های حوزه بهداشت استان هرمزگان است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان همچنین با تأکید بر ضرورت حمایت از کودکان، نوجوانان و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر در شرایط بحرانی خاطرنشان کرد: خانواده‌ها و نظام سلامت باید با فراهم‌کردن فضایی امن، آرام و حمایتگر، زمینه بیان احساسات و نگرانی‌های این گروه‌ها را فراهم کنند تا آنان بتوانند در زمان مناسب از حمایت‌ها و خدمات مورد نیاز بهره‌مند شوند.

میرزاده در پایان با دعوت از مردم برای توجه به سلامت روان خود و اطرافیان، اظهار کرد: شنیدن صبورانه و همدلانه روایت‌های یکدیگر می‌تواند از بار روانی و رنج افراد بکاهد و زمینه دریافت به‌موقع کمک‌های تخصصی را فراهم سازد.

وی یادآور شد: خدمات مشاوره‌ای و حمایتی سلامت روان از طریق مراکز جامع سلامت استان هرمزگان به شهروندان ارائه می‌شود و مردم می‌توانند برای دریافت خدمات مورد نیاز به این مراکز مراجعه کنند.