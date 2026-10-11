روایت مردمی از مراسم تشییع رهبر شهید با بیش از ۱۶۰۰ تصویربردار

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «نمای عمومی» به کارگردانی سید امیر حسین گتمیری ملقب به «سد خارجی» روایتی از مراسم وداع و تشییع رهبر شهید از زاویه دید مردم به پایان رسید و برای نمایش در جشنواره فیلم مستند «سینماحقیقت» آماده نمایش شد.

ایده شکل‌گیری این مستند هم‌زمان با برگزاری مراسم و با انتشار یک فراخوان عمومی آغاز شد. «سد خارجی» در صفحه مجازی خود از شهروندان خواست تصاویر ثبت‌شده خود از این رویداد را ارسال کنند. در ادامه، بیش از ۱۶۰۰ نفر با ارسال تصاویر خود در شکل‌گیری این مستند مشارکت کردند؛ تصاویری که هرکدام بخشی از این مراسم را از زاویه نگاه خود به تصویر کشیده بودند.

«نمای عمومی» در شیوه تولید نیز تجربه‌ای متفاوت را دنبال می‌کند؛ بخش اصلی تصاویر فیلم نه توسط یک گروه فیلمبرداری واحد، بلکه توسط شهروندانی ثبت شده که هرکدام از جایگاهی متفاوت در مراسم حضور داشته‌اند. همین تفاوت در زاویه دید، موقعیت و لحظه ثبت تصاویر، ساختار بصری فیلم را شکل داده است.

در فرایند شکل‌گیری این مستند، مجموعاً بیش از ۱۰ هزار ویدئو مورد بررسی و پایش قرار گرفت و از میان این مجموعه، تصاویر مورد نیاز برای ساخت مستند انتخاب شد. نتیجه این فرایند، مستندی است که تصاویر ثبت‌شده توسط مردم را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد و از میان نگاه‌های متعدد، تصویری واحد از یک رویداد جمعی شکل می‌دهد.

این مستند به کارگردانی و تدوین «سد خارجی» (سید امیرحسین محمدگتمیری) و تهیه‌کنندگی نوید نیلچی ساخته شده است. امیرحسین‌ فیلسوف‌زاده نیز به‌عنوان دستیار تدوین در این پروژه همکاری داشته است.

«نمای عمومی» در مرکز هنری رسانه‌ای نهضت تولید شده و برای حضور در جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» آماده نمایش است.