به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، مسعود شریفی با اشاره به اجرای این طرح با همکاری آموزش‌وپرورش اظهار کرد: وارنیش فلوراید از خدمات پیشگیرانه حوزه سلامت برای دانش‌آموزان پایه‌های اول تا ششم ابتدایی است و با هدف کاهش پوسیدگی دندان و حفظ سلامت دهان و دندان کودکان اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه پوشش مرحله نخست این طرح در سال تحصیلی گذشته حدود ۴۰ درصد بوده است، افزود: تعطیلی‌های سال تحصیلی گذشته و انتشار برخی تبلیغات نادرست و گمراه‌کننده در فضای مجازی از عوامل مؤثر در کاهش پوشش این برنامه بود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ابراز امیدواری کرد با تلاش کارکنان مراکز بهداشت، همکاری آموزش‌وپرورش و همراهی والدین، میزان پوشش این طرح در سال تحصیلی جاری افزایش یابد.

شریفی با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه در سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان گفت: اجرای وارنیش فلوراید می‌تواند خطر پوسیدگی دندان را کاهش دهد و در آینده از نیاز به درمان‌های دندان‌پزشکی و هزینه‌های ناشی از آن بکاهد.

حسینی‌تبار، رئیس اداره سلامت و تندرستی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان یزد نیز با اشاره به اجرای این برنامه به‌عنوان یکی از طرح‌های مشترک وزارت بهداشت و وزارت آموزش‌وپرورش اظهار کرد: در استان یزد نیز اجرای این طرح برای حدود ۱۵۰ هزار دانش‌آموز برنامه‌ریزی شده است.

وی ابراز امیدواری کرد با حمایت و همراهی خانواده‌ها، زمینه اجرای کامل این برنامه در مدارس ابتدایی استان فراهم شود.

وارنیش فلوراید یکی از روش‌های موضعی پیشگیری از پوسیدگی دندان است که در کنار مسواک زدن منظم، رعایت بهداشت دهان و دندان و مراقبت‌های دوره‌ای، به حفظ سلامت دندان‌های کودکان کمک می‌کند.