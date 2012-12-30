به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی با حضور رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان، مدیرکل و معاونین بهزیستی، ظهر یکشنبه سرپرست جدید مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی استان معرفی شد.

در این آیین سرپرست اداره کل بهزیستی خراسان شمالی ضمن تقدیر از تلاشهای حسین رضوان دوست سرپرست سابق این مرکز، علی جهانگیری را به عنوان سرپرست جدید مرکز معرفی کرد.

در حکم رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی بهزیستی کشور که در این مراسم قرائت شد خطاب به علی جهانگیری آمده است:

نظر به تعهد و تجارب جنابعالی و بنا به پیشنهاد مدیرکل محترم بهزیستی خراسان شمالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی استان خراسان شمالی به صورت تمام وقت منصوب می شوید.

محمد حسین ریاحی در ادامه این حکم اظهار امیدواری کرده است که با عنایت به جایگاه مراکز علمی کاربردی و اهمیت آن در ارتقاء سطح علمی و افزایش مهارت سرمایه انسانی کارآمد، با هدف سیاستگذاری ارائه خدمات تخصصی به جامعه هدف بهزیستی، اهتمام و برنامه ریزی لازم را به کار گیرد.

هم اکنون در دانشگاه علمی کاربردی خراسان شمالی، 378 دانشجو در هفت رشته نحصیلی در مقطع کاردانی و سه رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی به صورت ترمی و پودمانی مشغول به تحصیل هستند.