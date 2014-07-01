پورعباس از ریاست دانشگاه علمی کاربردی برکنار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فرجی دانا با صدور حکمی، مسعود شفیعی را به عنوان سرپرست جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب کرد.
شفیعی به موجب این حکم با حفظ سمت در دانشگاه فنی و حرفه ای، به سرپرستی دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب شد.
متن کامل حکم به این شرح است:
" بسمه تعالی
جناب آقای مسعود شفیعی
سرپرست محترم دانشگاه فنی و حرفه ای
سلام علیکم
با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و شایستگی جنابعالی به موجب این حکم با حفظ سمت در دانشگاه فنی و حرفه ای، به سرپرستی دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب می شوید.
از جنابعالی انتظار دارد، به منظور ساماندهی، هم افزایی و انسجام بخشی فعالیتهای این دو دانشگاه اقدامات زیر را انجام دهید:
تحول در ساختار کلان آموزشهای مهارتی و شغل محور به منظور دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی و رفع موانع و مشکلات موجود در ساختارهای عرضه کننده آموزشهای مذکور؛
ترویج فرهنگ و مهارتهای کسب و کار دانش بنیان و کارآفرینی و ارتقای تواناییهای علمی و فناوری و مهارتی دانشجویان با تأکید بر نیازهای جامعه و مستعدسازی جهت پذیرش مسئولیتهای شغلی؛
فراهم آوردن زمینه حضور فعال تر بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری و توسعه آموزش های مهارتی؛
افزایش قابلیتهای خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی درحوزه آموزشهای مهارتی کشور و بسترسازی مناسب به منظور ایجاد انگیزه برای جذب افراد مستعد و توانمند به حوزه های مذکور؛
ایجاد جایگاه مناسب برای توسعه آموزشهای مهارتی در برنامه های توسعه پنج ساله کشور؛
افزایش فرصتهای کیفی در حوزه آموزشهای علمی کاربردی و فنی و حرفهای با مشارکت دستگاههای مرتبط و توسعه ظرفیتهای اشتغال؛
امید است با اتکال به خداوند متعال، با درایت، تدبیر و بهره مندی از تمامی ظرفیتهای موجود کشور به ویژه تواناییها و توانمندیهای همکاران دو دانشگاه، در انجام وظایف محوله و نقش آفرینی در اقتصاد دانش بنیان و تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی موفق و مؤید باشید.
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