پورعباس از ریاست دانشگاه علمی کاربردی برکنار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فرجی دانا با صدور حکمی، مسعود شفیعی را به عنوان سرپرست جدید دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب کرد.

شفیعی به موجب این حکم با حفظ سمت در دانشگاه فنی و حرفه­ ای، به سرپرستی دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب شد.

متن کامل حکم به این شرح است:

" بسمه تعالی

جناب آقای مسعود شفیعی

سرپرست محترم دانشگاه فنی و حرفه­ ای

سلام علیکم

با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و شایستگی جنابعالی به موجب این حکم با حفظ سمت در دانشگاه فنی و حرفه­ ای، به سرپرستی دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب می­ شوید.

از جنابعالی انتظار دارد، به منظور ساماندهی، هم­ افزایی و انسجام­ بخشی فعالیت­های این دو دانشگاه اقدامات زیر را انجام دهید:

تحول در ساختار کلان آموزش­های مهارتی و شغل محور به منظور دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی و رفع موانع و مشکلات موجود در ساختارهای عرضه کننده آموزش­های مذکور؛

ترویج فرهنگ و مهارت­های کسب و کار دانش­ بنیان و کارآفرینی و ارتقای توانایی­‌های علمی و فناوری و مهارتی دانشجویان با تأکید بر نیازهای جامعه و مستعد­سازی جهت پذیرش مسئولیت­های شغلی؛

فراهم آوردن زمینه حضور فعال­ تر بخش خصوصی جهت سرمایه­ گذاری و توسعه آموزش­ های مهارتی؛

افزایش قابلیت­های خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی درحوزه آموزش­های مهارتی کشور و بسترسازی مناسب به منظور ایجاد انگیزه برای جذب افراد مستعد و توانمند به حوزه­ های مذکور؛

ایجاد جایگاه مناسب برای توسعه آموزش­های مهارتی در برنامه­ های توسعه پنج ساله کشور؛

افزایش فرصت­های کیفی در حوزه آموزش­های علمی کاربردی و فنی و حرفه­ای با مشارکت دستگاه­های مرتبط و توسعه ظرفیت­های اشتغال؛

امید است با اتکال به خداوند متعال، با درایت، تدبیر و بهره­ مندی از تمامی ظرفیت­های موجود کشور به ویژه توانایی­‌ها و توانمندی­‌های همکاران دو دانشگاه، در انجام وظایف محوله و نقش­ آفرینی در اقتصاد دانش­ بنیان و تحقق سیاست­های اقتصاد مقاومتی موفق و مؤید باشید.