معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول پورعباس با این حکم پیمان صالحی را به عنوان معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی منصوب کرد.

در بخشهای از حکم صالحی تاکید شده که در یکپارچه سازی نظام جامع آموزش عالی مهارتی کشور، برنامه ریزی برای ایجاد تحول در فعالیت های پژوهشی و مهارتی با توجه به سیاست های کلی، ایجاد تحول در سیستم الکترونیکی،IT و سامانه جامع آموزشی دانشگاه(سجاد)، هدایت و راهبری پروژه های فنآور ارشد در نظام ملی مهارت و فناوری، ایجاد زمینه تبدیل تحقیقات علمی به فناوری های نوین، فعال سازی بخش آمار و اطلاعات، هماهنگ سازی نظام پژوهش علمی و مهارتی و تدوین ارتباط متقابل، گسترش فعالیتهای انتشاراتی، ایجاد فن بازارها و برقراری ارتباط با بخشهای مختلف بازار کار با هدف اشتغال دانش آموختگان از اولویت های کاری اعلام شده است.

پیش از این، محمدحسین موسی زاده سمت سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علمی کاربردی را بر عهده داشت.