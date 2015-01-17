به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسینعلی بهرامی دبیر ستاد آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی از برگزاری نخستین دوره جشنواره و نمایشگاه ملی فناوری های حوزه آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست، در آبان ماه سال آینده خبر داد و گفت: ثبت نام از متقاضیانی که تمایل به شرکت و داشتن غرفه در این جشنواره و نمایشگاه را دارند، از 15 بهمن ماه سال جاري لغایت 31فروردین ماه سال 1394 از طریق سایت جشنواره آغاز و اطلاع رسانی تکمیلی از طریق ارسال فراخوان به مراكز علمي و شركت ها به صورت پستی انجام می شود.

وی افزود: این جشنواره و نمایشگاه ملی با هدف بستر سازی زمینه های تجاری سازی محصولات دانش بنیان، ارائه دستاوردهای حاصل از فرآیند تجاری سازی فناوری و نوآوری و بررسی راهکارها و روش های جدید در راستای تسهیل فرآیند تجاری سازی دستاوردهای علمی و فناوری کشور برگزار می شود.

بهرامی درباره محورهای برگزاری نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست اظهار کرد: محورهای این جشنواره درچهار بخش آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست برگزار می شود که در بخش آب، محورهایی چون فناوری های بهینه سازی مصرف آب در بخش های کشاورزی، شرب و صنعت، فناوری های شناسایی، پایش و حفاظت از منابع آب، فناوری های استحصال و بهره برداری منابع آب و فناوری های استفاده از آب های نامتعارف مورد بررسی قرار می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در بخش خشکسالی نیز فناوری های مرتبط با پدیده های جوی، فناوری های پیش بینی و مدیریت خشکسالی و فناوری های سازگاری و کاهش پیامدها و در حوزه فرسایش نیز موضوعاتی از جمله فناوری های ثبت خاک و کنترل فرسایش و فناوری های پایش فرسایش خاک و ریزگردها مورد بررسی قرار می گیرند.

دبیر ستاد آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی با اشاره به حوزه محیط زیست که در این جشنواره مورد بررسی قرار می گیرند گفت: محورهایی چون دستگاه های تصفیه هوا، فناوری های رفع آلودگی جدی، فناوری های کاهش آلودگی صوتی، فناوری های مرتبط با مدیریت اکو سیستم تالاب هها و دریاچه ها، فناوری های مرتبط با حفاظت از گونهای نادر و در حال انقراض، فناوری های مرتبط به بازیافت و امحاء پسماندها، فناوری های پایش و نظارت بر انواع آلاینده ها و فناوری های حوزه کنترل آلاینده های کارخانجات و صنایع در بخش محیط زیست این جشنواره مورد بررسی قرار می گیرند.

وی درباره اهداف برگزاری این جشنواره اظهار کرد: ارج نهادن به فعالیتهای فناوران و نوآوران از طریق شناسایی و معرفی دستاوردهای برتر فناورانه و در آستانه تجاریسازی،بسترسازی در زمینههای تجاریسازی محصولات دانش بنیان وفراهم کردن زمینه‌های مناسب توسعه و تعمیق همکاری‌های علمی و فناوری بین مراکز علمی، صنعتی و فناوری کشوراز جمله اهداف برگزاری نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فناوریهای آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست است؛ همچنین فراهم کردن محیطی مناسب به منظور آشنایی و تفاهم میان عرضه کنندگان فناوری، نهادهای استفاده کننده از فناوری، سرمایه‌گذاران و سایر ذی‌نفعان عرصه تجاری‌سازی،بررسی راهکارها و روش‌های جدید در راستای تسهیل فرآیند تجاریسازی دستاوردهای علمی و فناوری کشور و ارائه دستاوردهای حاصل از فرآیند تجاری سازی فناوری و نوآوری از دیگر اهداف اصلی برگزاری این جشنواره است.

دبیر ستاد آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست با اشاره به چشم انداز آینده این جشنواره گفت: افزايش صادرات، تبادلات ارزي و علمي، ايجاد فرصت هاي جديد شغلي، معرفي محصولات جديد، معرفي اختراعات و طرح هاي جديد، افزايش كمّي و كيفي محصولات دانش بنيان، انعقاد قراردادهاي داخلي و بين المللي و رويكرد مثبت و ارتقاي طرح ها و پايان نامه هاي دانشجويي كشوراز جمله مباحث مطرح شده در چشم انداز این جشنواره است.

بهرامی به برپایی فن بازار در حاشیه برگزاری این جشنواره اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت فن بازارها در ایجاد ارتباط بین فناوران و متقاضیان برپایی فن بازار همزمان با نمایشگاه می تواند با ایجاد فرصت مناسب موجب تبلور دالان سرمایه ها و ارائه آخرین اختراعات و ابداعات باشد وبه ایجاد بستر مناسب جهت حفظ محیط زیست تحقق یافته وترویج شعار اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی در جامعه کمک کند.

نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فناوری های حوزه آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، آبان ماه سال آینده در محل مصلی تهران برگزار خواهد شد و درپایان این جشنواره برترین های حوزه آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست انتخاب و همراه با برترین های شرکت کننده ها در نخستین نمایشگاه ملی از آنها تقدیر خواهد شد.

متقاضیانی که تمایل به شرکت و داشتن غرفه در این جشنواره و نمایشگاه را دارند، می توانند از 15 بهمن ماه سال جاري لغایت 31 فروردین ماه سال 1394 از طریق سایت جشنواره مراجعه کنند.