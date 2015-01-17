سریال تکراری واژگونی تانکرهای حامل موادنفتی/اکران آلودگی بیخ گوش کشکان

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پلدختر در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: واژگونی دو تریلر در محورهای ارتباطی این شهرستان خسارات فراوانی به محیط زیست و اکوسیستم منطقه وارد کرد.

امیر رضا محمدی نژاد افزود: صبح امروز شنبه یک دستگاه تانکر تریلر به شماره ۷۳۵ع ۲۳ ایران ۱۹ که از کرمانشاه به سمت خوزستان در حرکت بود در گردنه طول کش در شمال غربی پلدختر واژگون و مواد نفتی مازوت به مقدار ۲۴ هزار لیتر وارد محیط زیست شد.

وی تصریح کرد: این مواد نفتی در نخستین بارندگی به رودخانه کشکان که در یک کیلومتری آن قرار دارد وارد می شود و موجب آلودگی رودخانه خواهد شد.

وی گفت: در اثر این سانحه رانندگی راننده تریلر مجروح و به بیمارستان پلدختر انتقال داده شد.

وی افزود: همچنین ظهر امروز یک دستگاه تریلر به شماره ۹۴۲ع ۳۷ ایران ۱۸ با محموله مواد اولیه روغن ماشین در روستای چم حیدر معمولان واژگون شد.

وی گفت: در اثر این سانحه پنج تن مواد اولیه روغن وارد محیط زیست شد و موجب آلودگی شدید خاک شد.

محمدی نژاد افزود: این واژگونی در ۱۵۰ متری رودخانه کشکان رخ داده است و خطر آلودگی رودخانه وجود دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست پلدختر گفت: در این سانحه رانندگی راننده تریلر به شدت مجروح شد که به بیمارستان امام خمینی(ره) پلدختر انتقال داده شد.

وی از اداره کل حمل و نقل پایانه های استان لرستان انتقاد کرد و افزود: مقرر شده بود در نخستین واژگونی که رخ می دهد، این اداره کل تانکرها و مخازن را برای جمع آوری مواد نفتی به منطقه ارسال کنند که متاسفانه در این راستا هیچگونه اقدامی صورت نگرفته است.

محمدی نژاد تصریح کرد: عدم ارسال امکانات از استان موجب شده که هر لحظه مواد نفتی آلودگی و خسارت بیشتری به محیط زیست وارد کند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست پلدختر گفت: کارشناسان این اداره برای تعیین خسارت به منطقه اعزام شده اند و مشغول برآورد دقیق خسارات وارده هستند.

بنابر این گزارش تریلرهای حامل مواد نفتی و سوخت سالهاست که محورهای مواصلاتی غرب کشور را در اختیار گرفته اند و تکرار حوادث متعدد برای این تریلرها تاکنون مشکلات زیادی را در زمینه آلودگی آب و خاک و محیط زیست به وجود آورده است.

انتقادات مسئولان امر و به ویژه فعالان محیط زیست در زمینه خسارات جدی این تریلرها به محیط زیست منطقه از یک سو و نگرانی متولیان امر در زمینه خسارات به زیرساختهای ارتباطی و جاده ای از سوی دیگر از تردد این تانکرها معضلی ساخته که مسئولان برای رفع آن "کاسه چه کنم" در دست گرفته اند.

این در حالیست که مطابق برخی آمارها روزانه نزدیک به دو هزار و ۳۰۰ تریلر نفتکش عراقی از محورهای جنوبی لرستان تردد می کنند که این رقم در طول ماه و سال به رقم چشمگیری می رسد که اگر تعداد حوادث مربوط به این تانکرها را هم بخواهیم محاسبه کنیم متاسفانه به اعداد قابل تاملی خواهیم رسید که نتیجه آن خسارت جدی به محیط زیست و زیرساختهای منطقه است.

وضعیت فعالیت این تانکرها به گونه ای است که حتی مسئولان شهرستان پلدختر برای ترمیم زیرساختهای جاده ای و خسارت ناشی از تردد این ماشین ها خواستار اخذ عوارض از این تریلرها شده اند، موضوعی که هنوز محقق نشده است.