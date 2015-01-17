به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی بعد ازظهر شنبه در جلسه ارتقای امنیت اجتماعی که در سالن شماره دو استانداری برگزار شد اظهار داشت: تهاجم فرهنگی دشمنان روزبه روز با پیشرفت علم، پیشرفته تر و ظریف تر می شود و معتقدم تنها راه حل قطعی مبارزه با پدیده تهاجم فرهنگی از طریق فضای مجازی این است که یک مرکز رصد تهاجم فرهنگی تشکیل شود.

وی با تاکید بر وجود این مرکز تصریح کرد: کسانی که کارشناس و دستاندرکار در این زمینه هستند در این مرکز ورود پیدا کنند و نشست های منظم و کارشناسانه برگزار شود تا مسیر و راه حل را بیابند.

ابراهیمی خاطر نشان کرد: اگر باورهای دینی در جامعه کمرنگ شود تهاجم فرهنگی به اعتقادات و اندیشه ها افزایش می یابد.

سیدعلی قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش مازندران نیز در این نشست با ارائه پیشنهادی گفت: هر کاری بایداز راه خودش پیگیری و دنبال شود.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با بیان این که مازندران دارای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بسیاری است افزود: با توجه به وجود پزوهشگران و اساتید بزرگ می توان یک کارگروه متشکل از صاحب نظرانی که دارای مسولیت اجرایی نباشند تشکیل داد.

وی گفت: مسئولان اداری وقت رسیدگی به این موضوع و پردازش را ندارند در صورتی که اساتید مطلع در این زمینه می توانند با ارائه راهکار مناسب به کمک دستگاه ها بیایند .