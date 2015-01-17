  1. استانها
  2. بوشهر
۲۷ دی ۱۳۹۳، ۲۱:۲۶

حقیقی:

پدافند غیرعامل در جامعه به خوبی معرفی نشده است

پدافند غیرعامل در جامعه به خوبی معرفی نشده است

بوشهر - معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر گفت: پدافند غیرعامل در جامعه به خوبی معرفی نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی عصر شنبه در نشست با مسئولان پدافند غیرعامل استان بوشهر به نقش بسیار مهم پدافند غیر عامل در کاهش مخاطرات مختلف اشاره کرد و اظهار داشت: باید فرهنگ‌سازی مناسبی در زمینه پدافند غیر عامل در سطح استان صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه برنامه‌ها و اهداف پدافند غیرعامل به خوبی در جامعه تبیین نشده است، تصریح کرد: پدافند غیرعامل جایگاه بسیار ارزشمندی در ابعاد زندگی و اجتماع دارد و باید به صورت ویژه‌تری به آن پرداخته شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر اضافه کرد: یکی از اولویت‌های بسیار مهم مربوط به فرهنگ‌سازی پدافند غیرعامل است که باید در زمینه اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و ارائه آموزش پدافند غیرعامل برنامه‌های مختلفی انجام شود.

وی تصریح کرد: ماهیت جنگ‌ها از سخت افزاری به نرم افزاری تغییر یافته است و لازم است که قبل از اینکه بحران‌های مختلف باعث آسیب زدن به جامعه هدف شود، انجام شوند تا شاهد آسیب‌های کمتری باشیم.

حقیقی با تاکید بر اینکه در پدافند غیرعامل باید تلاش شود تا تهدیدات را به فرصت تبدیل کرد، ادامه داد: در صورتی که به این موضوعات بی‌توجهی کنیم، فرصت‌ها تبدیل به فرصت می‌شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر بر لزوم اجرای برنامه‌های پدافند غیر عامل با همکاری و مشارکت مدارس، دانشگاه‌ها، مطبوعات، رسانه‌ها و فضاهای مجازی و غیرمجازی، افزود: فرهنگ سازی پدافند غیرعامل باید در دستور کار همه دستگاه‌ها قرار بگیرد.

کد مطلب 2466913

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها