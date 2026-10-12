به گزارش خبرنگار مهر، حسین نگهدار ظهر دوشنبه درحاشیه جلسه برنامه ریزی همایش ملی ژل رویال با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری این گردهمایی اظهار کرد: در نشست هماهنگی این رویداد با حضور مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران کشور و کارشناسان این حوزه، ابعاد علمی، فنی و اجرایی برنامه مورد بررسی قرار گرفت.

وی با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به تولیدات زنبورستان‌ها افزود: توسعه تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالا، از جمله ژل رویال، می‌تواند به افزایش بهره‌وری اقتصادی زنبورداری و بهبود درآمد فعالان این بخش کمک کند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به ظرفیت‌های اقلیمی استان بیان کرد: میزبانی این گردهمایی فرصتی برای معرفی شیوه‌های نوین تولید، فرآوری، نگهداری در زنجیره سرد و بسته‌بندی ژل رویال و ارتقای دانش تخصصی زنبورداران است.

نگهدار، استانداردسازی فرآیند تولید و تعیین شاخص‌های کیفی را از محورهای مهم این رویداد دانست و گفت: تعامل میان مراکز تحقیقاتی، تشکل‌های صنفی و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند زمینه بهبود کیفیت محصولات و مقابله با عرضه فرآورده‌های غیراستاندارد را فراهم کند.

وی ادامه داد: توسعه تولید ژل رویال و صنایع تبدیلی وابسته، علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در مناطق روستایی، می‌تواند در تقویت تولید داخل، کاهش وابستگی به واردات و افزایش توان اقتصادی زنبورداران نقش مؤثری داشته باشد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خاطرنشان کرد: در نشست مقدماتی مقرر شد نقشه راه و الزامات علمی، فنی و اجرایی چهارمین گردهمایی ملی ژل رویال ایرانی تدوین و برای بررسی و تصویب به مراجع ذی‌ربط ارائه شود.