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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۴

چهارمین گردهمایی ملی ژل رویال ایرانی در مازندران برگزار می‌شود

چهارمین گردهمایی ملی ژل رویال ایرانی در مازندران برگزار می‌شود

ساری- معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از برگزاری چهارمین گردهمایی ملی ژل رویال ایرانی در این استان خبر داد و گفت: این رویداد با هدف استانداردسازی تولید برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نگهدار ظهر دوشنبه درحاشیه جلسه برنامه ریزی همایش ملی ژل رویال با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری این گردهمایی اظهار کرد: در نشست هماهنگی این رویداد با حضور مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران کشور و کارشناسان این حوزه، ابعاد علمی، فنی و اجرایی برنامه مورد بررسی قرار گرفت.

وی با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به تولیدات زنبورستان‌ها افزود: توسعه تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالا، از جمله ژل رویال، می‌تواند به افزایش بهره‌وری اقتصادی زنبورداری و بهبود درآمد فعالان این بخش کمک کند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به ظرفیت‌های اقلیمی استان بیان کرد: میزبانی این گردهمایی فرصتی برای معرفی شیوه‌های نوین تولید، فرآوری، نگهداری در زنجیره سرد و بسته‌بندی ژل رویال و ارتقای دانش تخصصی زنبورداران است.

نگهدار، استانداردسازی فرآیند تولید و تعیین شاخص‌های کیفی را از محورهای مهم این رویداد دانست و گفت: تعامل میان مراکز تحقیقاتی، تشکل‌های صنفی و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند زمینه بهبود کیفیت محصولات و مقابله با عرضه فرآورده‌های غیراستاندارد را فراهم کند.

وی ادامه داد: توسعه تولید ژل رویال و صنایع تبدیلی وابسته، علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در مناطق روستایی، می‌تواند در تقویت تولید داخل، کاهش وابستگی به واردات و افزایش توان اقتصادی زنبورداران نقش مؤثری داشته باشد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خاطرنشان کرد: در نشست مقدماتی مقرر شد نقشه راه و الزامات علمی، فنی و اجرایی چهارمین گردهمایی ملی ژل رویال ایرانی تدوین و برای بررسی و تصویب به مراجع ذی‌ربط ارائه شود.

کد مطلب 6975475

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