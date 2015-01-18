تولید جنگ افزارهای سایبری در آژانس امنیت ملی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، جاسوسی گسترده از شهروندان کشورهای مختلف فقط آغاز برنامه های آژانس امنیت ملی آمریکا بوده و این نهاد از مدتی قبل تولید جنگ افزار برای جنگ های سایبر را آغاز کرده است.

به گفته «ادوارد اسنودن» آژانس امنیت ملی آمریکا بصورت محرمانه اعلام کرده که برای موفقیت در جنگ های آتی کنترل شبکه های مجازی و اینترنت امری کلیدی محسوب می شود از همین رو آمریکا باید ابزار مناسب جهت کنترل این فضاها را ذر اختیار داشته باشد.

برهمین اساس از کار انداختن رایانه های کشورهای دشمن و فضای مجازی آنها به همراه تمامی زیر ساخت های آنها از جمله شبکه های تامین برق و آب، مختل کردن کرن کار فرودگاه ها، شرکت ها و سیستم های بانکی، در دستور کار آژانس امنیت ملی آمریکا قرار گرفته است.

به نوشته راشاتودی، هفته نامه اشپیگل نیز در شماره جدید خود گزارشی را در این رابطه منتشر کرده است.

به گزارش مهر، آمریکا در اواخر دوران ریاست جمهوری بوش برای مقابله با تهدیدات سایبری مرکزی ویژه را راه اندازی کرد اما این در حالی بود که آژانس امنیت ملی این کشور با در اختیار داشتن کنترل اینترنت و همچنین شبکه های تلفنی و علاوه بر آن تحت فشار قرار دادن شرکت های بزرگ اینترنتی همچون گوگل در حال جاسوسی از فعالیت های افراد مختلف در فضای مجازی و همچنین شنود مکالمات و ضبط آنها بود.

با این وضعیت آمریکا مدعی است که چین و روسیه و حتی ایران در حالی جاسوسی سایبر از ایالات متحده هستند و حجم جاسوسی روسیه از آمریکا به حد جنگ جهانی دوم رسیده است.