مردم مرغ درشت نخورند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رکنی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ضریب خوداتکایی در بخش کشاورزی زمان تحویل این بخش به دولت جدید 60 تا 65 درصد بوده است، اظهار داشت: رئیس‌جمهور در بازدید از وزارت جهادکشاورزی تاکید کرد که هدف‌گذاری وزارتخانه به گونه‌ای باشد که ضریب خوداتکایی به 85 درصد برگردد؛ به همین جهت ما در حوزه‌های مختلف هدف‌گذاری کردیم و درصدد آن هستیم که طی دوره‌ای 10 ساله توازن منفی بخش کشاورزی را صفر و سپس مثبت کنیم.

وی با بیان اینکه برای حرکت به این سمت باید نیاز خود را تامین و سپس به سمت صادرات حرکت کنیم، گفت: ایرادی که تجار خارجی بر ما وارد می‌کنند، این است که می‌گویند نمی‌توانیم روی کشور شما حساب باز کنیم، چراکه شما قوانین ثابتی ندارید که برای حل این مساله ما باید دو اقدام انجام دهیم؛ اول اینکه یک قانون خوب تعریف شود که در عرصه‌های بین‌المللی به ثبات قیمت کمک کند. در دومین گام باید نگاه‌های خود را تغییر دهیم و واردات را منفی نبینیم، به عنوان مثال برخی از کشورهایی که در زمینه صادرات محصولاتی دارای رتبه‌های نخست هستند، در زمینه واردات این محصولات نیز همین رتبه‌ها را دارد.

معاون وزیر جهادکشاورزی، تولید گوشت مرغ در کشور را حدود 2 میلیون تن اعلام کرد و گفت: این میزان در دنیا 100 میلیون تن است؛ بنابراین 2 درصد تولید مرغ دنیا مربوط به کشور ما است.

رکنی با اشاره به اینکه جمعیت ایران حدود یک درصد جمعیت دنیا است و ما 2 درصد تولید را داریم، اظهارداشت: سرانه تولید و تقریبا سرانه مصرف ما بین 25 تا 26 کیلوگرم و این میزان در دنیا بین 12 تا 13 کیلوگرم است.

وی با بیان اینکه 85 درصد از مرغ تولیدی جهان در واحدهای صنعتی و 25 درصد در واحدهای سنتی انجام می‌شود، تصریح کرد: از این میزان، 85 میلیون تن 10 میلیون آن در دنیا تجارت می‌شود و از این 10 میلیون تن، 3 میلیون تن آن مربوط به کشورهای اطراف ما است.

رکنی تصریح کرد: این یک فرصت طلایی برای کشور ما است تا بتوانیم محصولات‌مان را به کشورهای همسایه صادر کنیم.

معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به اینکه تا سال گذشته پیش‌بینی شده بود حدود 50 هزار تن واردات گوشت مرغ انجام شود، اضافه کرد: ما تا سال گذشته جزو واردکنندگان نسبتا بزرگ محصولات پروتئینی و مرغ بودیم اما سال گذشته از مجموعه واردات پیش‌بینی شده 15 هزار تن بیشتر وارد کشور نشد، ضمن اینکه در کنار آن، 45 هزار تن گوشت مرغ از کشور صادر شد.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون واردات گوشت مرغ از مرز 55 هزار تن گذشته است، افزود: این در حالی است که هنوز 2 ماه از سال باقی مانده، ضمن اینکه صادرات ما نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 60 تا 70 درصد و نسبت به کل سال قبل بیش از 25 درصد رشد داشته است.

رکنی با بیان اینکه در وضعیت موجود ظرفیت تولید 3 میلیون تن گوشت مرغ را داریم، گفت: باید به هر میزان که بتوانیم با بازارهای جهانی تعامل کنیم، مخصوصا با کشورهای همسایه خود که به عنوان مثال فقط کشور عراق بیش از 600 هزار تن ظرفیت در این زمینه دارد.

معاون وزیر کشاورزی افزود: یکی از بحث‌هایی که ما دنبال می‌کنیم، عملیاتی کردن زنجیره تولید است. آغاز این عملیات در کشور از سال گذشته بوده است، البته قبل از آن نیز برخی از واحدها به شکل خودجوش این کار را آغاز کرده بودند.

رکنی با بیان اینکه در این زنجیره بخش‌های مختلفی که در تولید موثر هستند، در کنار هم قرار می‌گیرند، اضافه کرد: در این صورت تولیدکننده هرگز دغدغه این را ندارد که محصول خود را باید کجا عرضه کند.

وی با اشاره به لزوم کاهش سن کشتار مرغ افزود: کاهش سن کشتار سبب بهبود ضریب تبدیل می‌شود. زمانی که چربی در محوطه بطنی مرغ ذخیره می‌شود دانی که با قیمت بالا وارد شده به جای تبدیل به پروتئین مفید با هزینه بیشتر به چربی تبدیل می‌شود.

معاون وزیر جهادکشاورزی اضافه کرد: فرهنگ غلطی در جامعه ما رواج پیدا کرده که همه مردم به دنبال مرغ درشت هستند. باید اقدامی انجام دهیم تا این فرهنگ تصحیح شود، ضمن اینکه امروزه قیمت خرید مرغ سبک از مرغ سنگین مقداری بیشتر است.

وی با بیان اینکه باید به سمت مصرف مرغ سبک در جامعه پیش برویم و این امر نیازمند فرهنگ‌سازی است، گفت: در کشورهایی مانند آمریکا و کشورهای اروپایی هرگز مرغ 3 کیلوگرمی به مشتری عرضه نمی‌شود.

معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه حداقل در مقطع کنونی قصد گسترش کمی تولید را نداریم، گفت: ما به دنبال افزایش کیفیت هستیم، ضمن اینکه موفق شدیم از 24 هزار واحد سوخت 6 هزار را بهینه کنیم و در سال‌جاری برای به روز کردن واحدهای تولیدی تسهیلاتی قرار دادیم که 25 درصد این تسهیلات بلاعوض و 75 درصد آن آورده فرد باشد.

رکنی اضافه کرد: در سال 2012 کشورهای چین، آمریکا، برزیل، روسیه، مکزیک، هندوستان رتبه‌های اول تا ششم را در زمینه تولید مرغ در اختیار داشتند و رتبه هفتم متعلق به کشور ما بوده است، ضمن اینکه کشورهای اندونزی، ترکیه و آرژانتین در این لیست بعد از ایران قرار گرفته بودند.

وی تاکید کرد: برای ایجاد واحدهای جدید طیور پروانه جدیدی صادر نمی‌شود، علی‌رغم این مساله برای حمایت از بخش زنجیره اگر یک حلقه ناقص باشد، ما به تکمیل آن کمک می‌کنیم.

رکنی با بیان اینکه 90 درصد تولید تخم‌مرغ در واحدهای صنعتی و 10 درصد آن در واحدهای سنتی (مرغ‌های روستایی) تولید می‌شود گفت: حدود 900 هزار تن تولید تخم‌مرغ در کشور داریم.

معاون وزیر جهادکشاورزی اضافه کرد: براساس آخرین آمار، تعداد بز کشور نزدیک 20 میلیون راس و شیر حاصل از آن کمتر از نیم میلیون تن است، ما باید قدم‌هایی را در این قسمت برداریم و سیاست‌مان این است که در این زمینه از بخش خصوصی کمک بگیریم.

وی با بیان اینکه تعداد گوسفند کشور بین 44 تا 45 میلیون راس است، گفت: ما اصلا به دنبال افزایش این آمار نیستیم بلکه به دنبال کاهش آن هستیم اما باید تعداد بهره‌ورتری داشته باشیم.

تولید بیش از 80 میلیون شیر

رکنی، تولید شیر در کشور را 8 میلیون و 260 هزار تن در سال قبل اعلام کرد و افزود: این میزان در دنیا 750 میلیون تن است. اگر جمعیت دنیا را 7 میلیارد و 300 میلیون نفر در نظر بگیریم، میانگین تولید سرانه 100 تا 110 کیلوگرم است که در کشور ما نیز میانگین تولید سرانه همین عدد است.

وی با بیان اینکه کشش بازار ما برای شیر زیاد نیست و باید تقاضای شیر و لبنیات در بازار افزایش پیدا کند، اضافه کرد: سال گذشته حدود 365 هزار تن شیر خام در 8 ماهه اول سال صادر شد که در مدت مشابه امسال این میزان به 468 هزار تن رسیده و تا پایان سال، صادرات ما نسبت به سال گذشته بین 20 تا 30 درصد افزایش پیدا می‌کند.

معاون وزیر جهادکشاورزی تصریح کرد: ما مایل به افزایش صادرات در این زمینه نیستیم و هرچه فرهنگ‌سازی برای مصرف شیر و لبنیات انجام دهیم، برد کرده‌ایم چراکه مصرف شیر و لبنیات نقش بسیار مهمی در کاهش شیوع بیماری پوکی استخوان در کشور ایفا می‌کند.

در شیر پالم وجود ندارد

وی در مورد مساله پالم اظهار داشت: ما از وزیر بهداشت دعوت کرده‌ایم ظرف یکی دو هفته آینده در یکی از واحدهای بزرگ دامپروری حضور پیدا کند و در آنجا در رابطه با موضوع پالم توضیحاتی را به مردم ارائه کند.

رکنی با تاکید بر اینکه پالم اصلا در شیر وجود ندارد، گفت: پالم یک روغن گیاهی است که در همه جای دنیا با مجوز در صنایع غذایی استفاده می‌شود و طی چند سال برای برخی صنایع غذایی مانند بعضی از پنیرها و بستنی‌ها در کشور ما استفاده می‌شده که این استفاده براساس مجوز وزارت بهداشت انجام می‌گرفته است.

وی گفت: اگر کارخانجات بخواهند پالم را وارد شیر کنند، باید پروسه‌ای پرخرج را انجام دهند؛ پس در نتیجه این اتفاق در شیر رخ نمی‌دهد.

معاون وزیر جهادکشاورزی افزود: محصولاتی که پالم در آنها وجود داشته، همه مجوزدار بودند و اگر مسئولان به این نتیجه رسیده بودند که نباید این پالم در محصولات وجود داشته باشد، باید مجوز آن را باطل می‌کردند که دیگر این کار انجام نگیرد.