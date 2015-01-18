انتقال آب به خراسان جنوبی در سفر رئیس جمهور بلاتکلیف مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمدباقرعبادی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهارکرد: انتظار ما از رئیس جمهور این بود که در جریان سفر هیئت دولت به خراسان جنوبی تکلیف انتقال آب به استان را روشن کند.
وی با انتقاد از اینکه تاکنون جزئیات انتقال آب به خراسان جنوبی روشن نشده است، افزود: هم اکنون ۴۳۰ روستای خراسان جنوبی با تانکر آبرسانی میشود.
نماینده مردم شهرستانهای بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: حداقل انتظار ما از دولت این بود تا در جریان سفر توجه ویژهای به باروری ابرها در خراسان جنوبی میکردند.
اجرای طرح مطالعاتی آب فسیلی در خراسان جنوبی
وی با بیان اینکه در سال جاری باروری ابرها در تعدادی از استانها در دستور کار قرار گرفته است، گفت: دولت در زمینه باروری ابرها در خراسان جنوبی بحث نبود زیرساختها برای باروری را مطرح کرده که برای ما قابل قبول نیست.
حجتالاسلام عبادی اظهارکرد: اگر در برخی از استانها دریاچهها خشک میشود اینجا در خراسان جنوبی لبهای تشنه مردم طلب آب دارد.
وی بیان کرد: دولت و وزارت نیرو در زمینه انتقال آب به استان متحیر و سرگردان هستند اما در این رابطه نقشه جامع و کاملی برای انتقال آب و رفع بحران آب استان در وزارت نیرو مشاهده نمیشود.
وی تصریح کرد: اگر انتقال آب به خراسان جنوبی با این روند پیش رود، قطعا ما از روشهای دیگری ورود پیدا میکنیم.
وی با اشاره به طرح آب فسیلی در خراسان جنوبی نیز گفت: به گفته کارشناسان وزارت نیرو این طرح در خراسان جنوبی در حال مطالعه است.
نماینده مردم شهرستانهای بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آبهای فسیلی در عمق هزار متری زمین به صورت رودخانههایی جاری بوده که این آبها براساس تحقیقات در جنوب استان خراسان جنوبی وجود دارد.
وی ادامه داد: اگر طرح آب فسیلی در خراسان جنوبی به نتیجه برسد منبع آب مطمئنی برای تامین آب شرب استان به دست میآوریم.
راه اندازی کارخانه سیمان باقران اولویت نخست شهرستان درمیان
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کارخانه سیمان باقران توسط بخش خصوصی احداث شده است، گفت: تاکنون در زمینه تکمیل این کارخانه پیگیریهای زیادی انجام شده است.
حجتالاسلام عبادی با بیان اینکه هم اکنون ۳۰ هزار نفر سهامدار این کارخانه هستند، گفت: به عنوان نماینده مردم در حل مشکلات این کارخانه کوتاهی نخواهم کرد.
وی راهاندازی کارخانه سیمان باقران را اولویت نخست شهرستان درمیان عنوان کرد و افزود: یکی از مشکلات این پروژه کمبود نقدینگی بوده که با پیگیریهای انجام شده برای پرداخت تسهیلات این کارخانه مهلت گرفته شده است.
وی بیان کرد: این پروژه در فرابورس قرار گرفته و از این طریق افزایش سرمایه داده است.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هیئت مدیره این کارخانه نیز باید هرچه سریعتر برای راهاندازی این پروژه اقدام کنند.
تعداد پروازهای خراسان جنوبی مورد رضایت نیست
حجتالاسلام عبادی افزایش تعداد پروازها را از نیازهای اساسی خراسان جنوبی بیان کرد و گفت: تاکنون در خصوص افزایش تعداد پروازهای خراسان جنوبی پیگیریهای زیادی انجام شده است.
حجتالاسلام عبادی با بیان اینکه از طریق شرکت هواپیمایی ایران ایر پروازهای خوبی در استان داریم، گفت: در گذشته پروازهای ماهان در خراسان جنوبی کنسل شده که با پیگیریها این پروازها دوباره راهاندازی شده است.
وی با انتقاد از اینکه تحریمهای دشمنان بسیاری از ناوگان هوایی را زمینگیر کرده است، گفت: مشکل اصلی این ناوگانها نبود قطعه است.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعداد پروازهای خراسان جنوبی راضی کننده نیست، تصریح کرد: در مقایسه با سایر استانها وضعیت خراسان جنوبی از نظر تعداد پرواز نسبتا خوب است.
حجتالاسلام عبادی افزود: کسی که در این استان سرمایهگذاری کند قطعا از او حمایت خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید در شرایط بسیار سختی دولت را به دست گرفت، بیان کرد: مشکلات دولت را درک میکنیم ولی توقع ما از دولت بیش از عملکرد آن است.
حجتالاسلام عبادی افزود: باید دولت به خراسان جنوبی به عنوان سومین استان پهناور کشور توجه ویژهای کند تا فاصله پیشرفتی آن با سایر استانها کمتر شود.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خراسان جنوبی نیازمند ارائه راهکارهای بلندمدتی برای پیشرفت است و اختصاص اعتبار اندک و راهکارهای کوتاه مدت تنها مسکنی موقت بر حل مشکلات این استان است.
وی تاکید کرد: باید دولت برای استانهای محرومی همچون خراسان جنوبی راهکارهای بلندمدت ارائه کند تا هرچه سریعتر از چرخه محرومیت خارج شود.
حجتالاسلام عبادی با اشاره به اینکه در سال جاری راه آهن خراسان جنوبی در ردیف بودجه اجرایی قرار گرفته است، گفت: رسانهها با مطالبهگری خود روند پیشرفت ردیف اجرایی این پروژه را تسریع کردند.
وی عنوان کرد: مطالبهگری و انتقاد رسانههای استان در خصوص مشکلات از روی دلسوزی بوده و هر زمان که رسانهها مطالبهگری کرده ما مسئولین موفقتر عمل کردهایم.
وی با بیان اینکه قرار گرفتن راه آهن خراسان جنوبی سبب به رسمیت شناختن این پروژه میشود، گفت: در زمینه احداث پروژه راه آهن میتوان از فایناس نیز استفاده کرد.
حجتالاسلام عبادی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس مقام اجرایی استان نیستند، گفت: تاکنون نقش و جایگاه نمایندگان به درستی تبیین نشده و متاسفانه جایگاه نمایندگی در کشور ما به انحراف رفته است.
وی افزود: جایگاه نمایندگی تبیین قانون و پیگیری مشکلات غیرقابل حل در استان است.
اشتغال خراسان جنوبی با رونق صنایع دستی قابل حل است
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی در خصوص فرآوری برخی از محصولات کشاورزی خراسان جنوبی نیز گفت: در این راستا دولت براساس قانون نمیتواند نسبت به احداث کارخانه برای محصولات کشاورزی استان اقدام کند که باید بخش خصوصی برای فرآوری محصولات کشاورزی ورود پیدا کند.
وی با تاکید براینکه بخش عمدهای از اشتغال استان با رونق صنایع دستی قابل حل است، گفت: با توجه به خشکسالیهای ۱۶ سال اخیر مهمترین عامل رونق اشتغال در روستاها احیای صنایع دستی است.
حجتالاسلام عبادی تصریح کرد: مسئولین اجرایی استان باید در خصوص احیای صنایع دستی اقدام و در این خصوص مردم را حمایت و راهنمایی کنند.
وی رونق صنایع دستی را مطابق با اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: وظیفه مسئولین این است که پس از احیای صنایع دستی نسبت به بازاریابی این محصولات اقدام کنند.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی افزود: نباید در احیای صنایع دستی، تک محصولی در دستور کار قرار گیرد بلکه باید مسئولین تنوعبخشی محصولات را در برنامههای خود قرار دهند.
وی یکی از نقاط قوت خراسان جنوبی را ظرفیت بسیار قوی دانشگاهها در این استان عنوان کرد و بیان داشت: در جریان سفر هیئت دولت به خراسان جنوبی انتظار بود تا وزیرعلوم مشکلات حوزه دانشگاهها را بررسی کنند.
حجتالاسلام عبادی با بیان اینکه در خصوص توسعه کمی و کیفی دانشگاههای خراسان جنوبی پیگیریهای زیادی انجام شده است، گفت: با پیگیریهای انجام شده در سال جاری رشتههای جدیدی در دانشگاههای استان راهاندازی شده است.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ما در حال حاضر در شرایط تحریم قرار داریم، گفت: مهمترین رمز موفقیت ما در مذاکرات وحدت و انسجام است.
حجتالاسلام عبادی عنوان کرد: اقدامات تروریستی اخیر در فرانسه و جسارتهای نشریهای فرانسوی به پیامبر گرامی اسلام(ص) توسط افرادی بوده که دم ازحقوق بشر میزنند.
هدف داعش برادرکشی در بین ملل اسلامی است
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: افرادی که به بهانه عملیات تروریستی در فرانسه برای پیامبر گرامی اسلام(ص) کاریکاتور میکشند همان افرادی هستند که در زمان بریده شدن سر کشیش مسیحی در این کشور سکوت کردند.
وی با بیان اینکه داعش توسط استکبار جهانی به وجود آمده است، بیان کرد: هدف از این اقدام دشمنان بردارکشی در بین ملل مسلمان است.
حجتالاسلام عبادی گفت: هم اکنون در کشورهای اروپایی گرایش نسبت به اسلام زیاد شده که استکبار جهانی این را تهدیدی جدی برای خود میداند.
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